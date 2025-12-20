Orbán Viktor figyelmeztetett: a háborús veszély nagyobb, mint valaha

Szombaton sor került az idei év utolsó, egyben ötödik Háborúellenes Gyűlésére. A rendezvényre Szegeden került sor, ahol meglepetésekben nem volt hiány, mivel Orbán Viktor ezúttal nem beszédet mondott, hanem a rendhagyó Lázárinfó keretein belül kérdésekre válaszolt.

Orbán Viktor Fotó: mw

Orbán Viktor: a háborús veszély nagyobb, mint valaha

A háború veszélyei továbbra is foglalkoztatják az embereket, ez így volt az egyik kérdező esetén is, aki ennek kapcsán fordult a kormányfőhöz. Orbán Viktor pedig válaszolt is.

A közvetlen háborús veszélyt elhárítottuk, de a háborús veszély nagyobb, mint valaha. Hadikölcsönről döntöttek, amit az ukránoknak adnak. Úgy nyerjen a Tisza választást Magyarországon, ahogy az ukránok visszafizetik a kölcsönt

- fejtette ki a miniszterelnök.