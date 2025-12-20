Balázs PéterTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
Orbán Viktor elárulta, lesz-e európai béke

Orbán Viktor
PUBLIKÁLÁS: 2025. december 20. 18:45 / FRISSÍTÉS: 2025. december 20. 18:46
békeHáborúellenes Gyűlésháború
A kormányfő szerint Európának erre van most szüksége.

Mint az ismert, Orbán Viktor a Háborúellenes Gyűlésen a rendhagyó Lázárinfón válaszolt a kérdésekre. A kérdezők rengeteg mindenre voltak kíváncsiak többek között arra is, hogy lesz-e európai béke, biztonság.

DPK Háborúellenes gyűlés, Győr, 2025. 11. 15.Orbán Viktor
Orbán Viktor Fotó: Mediaworks

Erre a miniszterelnök az alábbi választ adta:

Európának nem egyszerűen békére, hanem békességre lenne szüksége. Ennek nincs most sok esélye. Béke az lehet, az azt jelenti, hogy nincs háború. A világ megváltozott, a pénz ma nem Európában van, hanem Ázsiában, ezért nem ide figyel Amerika. Európának képesnek kell lennie megvédenie saját magát. Ukrajna nem hozzátesz, hanem elvesz Európa erejéből. Nekünk a saját gazdasági, katonai erőnket kell építeni. Békepárti kormányra van szükség ehhez. Most háborúpárti vezetői vannak Európának, középpontjában a Néppárt, az európai háborús párt Magyarországi képviselője a Tisza. A békepárti Patrióták magyarországi képviselője a Fidesz. 2026 az utolsó lehetőség eldönteni, hogy háború vagy béke. 20 milliárd euró felett van az a vesztség, amit a magyar gazdaság a háború és a szankciók miatt elveszített

- magyarázta a miniszterelnök.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
