Kubatov Gábor elárulta, szerinte kinek a kezében van a béke kulcsa

PUBLIKÁLÁS: 2025. december 14. 17:20
Kubatov Gábor szerint miközben a világ valóban a béke irányába tart, Európában sajnos éppen az ellenkező irányba mennek a dolgok.
December 13-án Mohácson Háborúellenes Gyűlést tartottak a Digitális Polgári Körök. Itt sikerült elcsípnie a Metropolnak Kubatov Gábort, a Fidesz országos pártigazgatóját és alelnökét. Különösen aktuálissá vált a Háborúellenes Gyűlés üzenete, ugyanis A NATO főtitkár a minap azt nyilatkozta, hogy öt éven belül olyan háború jöhet, amilyet nagyapáink és dédapáink éltek át. Ez a kijelentés súlyosan megakasztja azokat a békefolyamatokat, amelyek egyébként most több ponton is jó irányba tartanának. De vajon kinek a kezében van a béke kulcsa?

Kubatov Gábor, a Fidesz országos pártigazgatója Mohácson a Háborúellenes Gyűlésen, a béke kérdéséről nyilatkozott a Metropolnak
Kubatov Gábor, a Fidesz országos pártigazgatója Mohácson a Háborúellenes Gyűlésen, a béke kérdéséről nyilatkozott a Metropolnak

Háború vagy béke határozza meg a jövőnket?

Felmerül a kérdés: kinek a kezében van a béke kulcsa ebben a rendkívül összetett helyzetben? Kubatov Gábor szerint:

A világ egyes részein mintha valóban lenne békevágy, sok nagyhatalomnál is érezhető az igény arra, hogy végre lezárják ezt a konfliktust. Európában azonban sajnos éppen az ellenkező irányba mennek a dolgok. Az Európai Unió vezetése nem a békét sürgeti, hanem olyan álláspontot képvisel, amely sem humánusnak, sem felelősnek nem nevezhető. Úgy látom, hogy a NATO főtitkára is ezen a háborúpárti vonalon mozog, ami rendkívül aggasztó.

- mondta Kubatov Gábor a Metropolnak, majd hozzátette:

Ma azt gondolom, hogy a béke kulcsa elsősorban az ukránok kezében van. Ha belátják, hogy emberek halnak meg nap, mint nap a fronton, az ország kiürül, a gazdaság tönkremegy, és csak hátrálnak, akkor előbb-utóbb eljön a felismerés: ennek véget kell vetni.

- nyilatkozta Kubatov Gábor a Metropolnak.

