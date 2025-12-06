Less be a Háborúellenes Gyűlés kulisszái mögé!

Hamarosan elkezdődik a harmadik alkalommal megrendezett Háborúellenes Gyűlés. Ezúttal Kecskeméten gyűltek össze a béke támogatói.

Orbán-firkás pulcsik és készülődés a Háborúellenes Gyűlésen

Fotó: MW

A Háborúellenes Gyűlés kulisszatitkai

Orbán Viktor a közösségi oldalán jelentkezett a gyűlés előtt: videójával betekintést engedett a kulisszák mögé. Láthatjuk, hogy gyűlik a tömeg, hogy készülnek a műsorvezetők, illetve hogy fogynak a rendezvényen a továbbra is igen népszerű, Orbán-firkás ruhadarabok.