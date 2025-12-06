Nézőpont Intézet: Nőtt Orbán előnye

A Nézőpont Intézet októberben, az október 23-ai rendezvények előtt és november végén, a Tisza jelöltállítása során is feltette a 2026-os választás egyik kulcskérdését, hogy a magyarok kit tartanak Magyarország legalkalmasabb miniszterelnökének. A hivatalban lévő miniszterelnök már októberben is egyértelműen vezette a kormányfő-versenyt. Akkor a teljes felnőtt magyar társadalmat reprezentáló mintán készült kutatás válaszadóinak 45 százaléka tartotta őt a legalkalmasabb kormányfőnek, míg 34 százalékuk Magyar Pétert. További három százalék Dobrev Klárát, öt százalék pedig Toroczkai Lászlót nevezte meg, 13 százalék pedig senkit sem.

Fotó: Nézőpont Intézet

Orbán Viktor előnye november végére tovább nőtt. Az amerikai látogatás, a jóléti intézkedések és az aktív médiajelenlét is segíthetett neki abban, hogy immár közel minden második magyar őt tartja a legalkalmasabb miniszterelnöknek (47 százalék). Ezzel szemben Magyar Pétert a magyarok kevesebb, mint harmada (32 százalék) tartja csak a legalkalmasabbnak. Azaz a kormányfő alkalmassági mutatója 2 százalékponttal emelkedett, legfőbb kihívójának alkalmassági mutatója pedig 2 százalékponttal csökkent. Magyar Péter kizárólag Orbán-gyűlöletre épített politikája jól láthatóan nem elegendő a kormányképesség érzetének erősítésére.

Novemberre Dobrev Klára mutatószáma 1 százalékponttal, 4 százalékra emelkedett, de miniszterelnöki ambíciói nem lehetnek. Toroczkai László 5 százalékpontos mutatószáma viszont nem változott októberről novemberre.

A miniszterelnök-verseny állása nem azonos a Nézőpont Intézet múlt héten közölt legvalószínűbb listás pártpreferencia-adataival (Fidesz 47 százalék, Tisza 40 százalék, Mi Hazánk 7 százalék), mert azok nem a teljes népesség, hanem az aktív választók véleményét tükrözik. Ugyanakkor az adatok azt megmutatják, hogy Orbán Viktort 5 százalékponttal többen tartják a legalkalmasabb miniszterelnöknek a teljes népességben, mint ahány Fidesz-szimpatizáns van (42 százalék) és Magyar Pétert 1 százalékponttal kevesebben tartják alkalmasnak, mint ahány Tisza-szimpatizáns van (33 százalék).