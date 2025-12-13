Háborúellenes Gyűlés: sokkoló fotó látott napvilágot Orbán Viktorról

Ahogy pedig az várható volt, Győr, Nyíregyháza és Kecskemét után ma is telt házas volt a DPK tagok találkozója, amelyről most Orbán Viktor is megosztott egy fotót a Facebook-oldalán.
A brutális tömegről miniszterelnök úgy fogalmazott:
Háborúellenes gyűlés. Mohács. Egy tűt sem lehet leejteni.
