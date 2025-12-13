Balázs PéterTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
Háborúellenes Gyűlés: sokkoló fotó látott napvilágot Orbán Viktorról

Orbán Viktor
PUBLIKÁLÁS: 2025. december 13. 14:05
Háborúellenes GyűlésMohács
Véget ért a negyedik Háborúellenes Gyűlés is, amelynek ezúttal Mohács adott otthont.
Bors
Ahogy pedig az várható volt, Győr, Nyíregyháza és Kecskemét után ma is telt házas volt a DPK tagok találkozója, amelyről most Orbán Viktor is megosztott egy fotót a Facebook-oldalán. 

A brutális tömegről miniszterelnök úgy fogalmazott: 

Háborúellenes gyűlés. Mohács. Egy tűt sem lehet leejteni.

Negyedik Háborúellenes Gyűlés: telt ház fogadta Orbán Viktort Mohácson 

A miniszterelnök bevonulásáról megnézheted a Bors videóját is:

