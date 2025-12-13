Balázs PéterTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
Kiszivárgott a fotó: ők lépnek Orbán Viktor előtt a színpadra a negyedik Háborúellenes Gyűlésen

Háborúellenes Gyűlés
PUBLIKÁLÁS: 2025. december 13. 10:37
Már gőzerővel készülnek a negyedik Háborúellenes Gyűlésre, amelyet ezúttal Mohácson tartanak.
N.T.
A szerző cikkei

Ahogy azt már a korábbi eseményeken megszokhattok, Orbán Viktor ezúttal is jelen lesz majd a Háborúellenes Gyűlésen, ezekre az alkalmakra pedig ő is mindig nagyon készül

Ezt bizonyítja legutóbbi Facebook-bejegyzése is, amelyben több fotót is megosztott a mohácsi készülődésről. A fotókkal egyben pedig rendezvény két fellépőjét, Radics Gigit és Curtist is leleplezte, hogy már lázasan próbálnak. 

Háborúellenes Gyűlés Mohácson. 11-kor élőben itt, a Facebookon!

- írta a fotókhoz a miniszterelnök. 

Itt nézheted élőben a negyedik Háborúellenes Gyűlést

