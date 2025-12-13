Kiszivárgott a fotó: ők lépnek Orbán Viktor előtt a színpadra a negyedik Háborúellenes Gyűlésen

Ahogy azt már a korábbi eseményeken megszokhattok, Orbán Viktor ezúttal is jelen lesz majd a Háborúellenes Gyűlésen, ezekre az alkalmakra pedig ő is mindig nagyon készül.
Ezt bizonyítja legutóbbi Facebook-bejegyzése is, amelyben több fotót is megosztott a mohácsi készülődésről. A fotókkal egyben pedig rendezvény két fellépőjét, Radics Gigit és Curtist is leleplezte, hogy már lázasan próbálnak.
Háborúellenes Gyűlés Mohácson. 11-kor élőben itt, a Facebookon!
- írta a fotókhoz a miniszterelnök.
