„Itt vagyunk a tett helyszínén” – Orbán Viktor megérkezett Mohácsra

Már javában zajlik a negyedik Háborúellenes Gyűlés, amelyet ezúttal Mohácson tartanak. A helyszínre pedig már Orbán Viktor is megérkezett, amelyről maga számolt be a hírcsatornáján.
A rövid videóban a miniszterelnök elmondja, hogy már Mohácson van, vagy ahogy ő fogalmaz a "tett helyszínén".
Az utolsó bemelegítő kávémat iszom, mindjárt kezdünk. Kövesezek bennünk.
- mondta Orbán Viktor.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.