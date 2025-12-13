„Itt vagyunk a tett helyszínén” – Orbán Viktor megérkezett Mohácsra

Már javában zajlik a negyedik Háborúellenes Gyűlés, amelyet ezúttal Mohácson tartanak. A helyszínre pedig már Orbán Viktor is megérkezett, amelyről maga számolt be a hírcsatornáján.

A rövid videóban a miniszterelnök elmondja, hogy már Mohácson van, vagy ahogy ő fogalmaz a "tett helyszínén".

Az utolsó bemelegítő kávémat iszom, mindjárt kezdünk. Kövesezek bennünk.

- mondta Orbán Viktor.

Nézd élőben itt a Háborúellenes Gyűlést: