„Itt vagyunk a tett helyszínén” – Orbán Viktor megérkezett Mohácsra

Orbán Viktor
PUBLIKÁLÁS: 2025. december 13. 11:25
mohácsHáborúellenes Gyűlés
A miniszterelnök videóban jelentkezett be.
Már javában zajlik a negyedik Háborúellenes Gyűlés, amelyet ezúttal Mohácson tartanak. A helyszínre pedig már Orbán Viktor is megérkezett, amelyről maga számolt be a hírcsatornáján. 

A rövid videóban a miniszterelnök elmondja, hogy már Mohácson van, vagy ahogy ő fogalmaz a "tett helyszínén".

Az utolsó bemelegítő kávémat iszom, mindjárt kezdünk. Kövesezek bennünk.

- mondta Orbán Viktor. 

Nézd élőben itt a Háborúellenes Gyűlést:

