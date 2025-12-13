Búsómaszkkal űzték el Magyar Pétert Szabó Zsófiék Mohácson

Szabó Zsófi köszöntésével indult a negyedik Háborúellenes Gyűlés, aki ismét firkás pólóban állt színpadra. Aztán jött a meglepetés: műsorvezetőtársa egy búsómaszkkal érkezett az arca előtt. Rákay Philip Magyar Péternek is üzent, aki most megfutamodott Mohácson, inkább elkerülte a várost.

Rákay Philip búsómaszkban érkezett a Háborúellenes Gyűlés színpadjára (Fotó: MW)

Így indult a Háborúellenes Gyűlés!

A mohácsi szokást is elhozták, amikor Rákay Philip egy búsómaszkban lépett elő a színfalak mögül. Szabó Zsófi viccesen odaszúrt a műsorvezetőnek:

Jól nézel ki. Lehet, hogy még jobban is, szerintem tartsd csak magadon.

Természetesen nem tudott a műsorvezető elmenni a tény mellett, hogy most először külön városban tartózkodik Magyar Péter. Megfutamodott. Nem követte a Háborúellenes Gyűlés újabb állomását.

A búsómaszk azok ellen szólt, akik be akartak törni a városba vagy az országba és tönkre szerették volna tenni. Például azok ellen, akik bádogbödönhangon azt kántálják, hogy lépésről lépésre, tégláról téglára

– mutatott rá a műsorvezető, aki a találkozó előtt betekintést engedett a kulisszák mögé.

Szabó Zsófi és Rákay Philip nem kímélte a Tisza párt elnökét (Fotó: MW)

Magyar Péter ezután sem úszta meg

A legnagyobb követőnk, most nem követett minket

– mondta Szabó Zsófi, akinek mondatára Rákay Philip is rákontrázott. „A legkisebb magyar most a pestieket boldogítja. Legyenek boldogok vele."

A Háborúellenes Gyűlés műsorvezetői tehát azonnal meghozták a nagyszerű hangulatot Mohácsra és a közönség is értékelte a poénos kritikákat.