Mohácson is van Orbán-firkás pulcsi: de vajon Szabó Zsófin is az lesz?

Szabó Zsófi nem csak a Háborúellenes Gyűlések egyik műsorvezetője – Rákay Philip oldalán –, de amolyan divatikon is a DPK köreiben. Az október 23-ai Békemeneten ő volt az, aki Orbán Viktort ábrázoló pulcsiban jelent meg, és rajta láthattuk elsőként az azóta közkedveltté vált "Orbán-firkás" felsők egyikét is. Sőt, a harmadik, Kecskeméten megrendezett eseményen ő volt az, aki a pulóver új, piros változatát "bemutatta" a nagyközönségnek.

Háborúellenes Gyűlés: Mohácson is lehet kapni a híres Orbán-firkás ruhadarabokat

Fotó: MW

A DPK shopjában természetesen ezúttal is lehet kapni az Orbán Viktor jegyzetét felhasználó ruhadarabokat, sőt, a helyszíni fotókon még egy aláírt példányt is kiszúrhatunk – melyeket maga a miniszterelnök látta el a kézjegyével, az eladásából származó bevétel pedig a Jónak lenni jó! program keretén belül kerül jótékony felajánlásra.

Az igazi kérdés persze az, vajon Szabó Zsófi most is egy ilyen felsőben vezeti a Gyűlést? Nos, az előkészületek alatt készült fotók tanúsága szerint úgy tűnik, nem – ugyanakkor az is igaz, hogy ez még csak a próba, a rendezvényig akár át is öltözhet, és meglephet minket!

Szabó Zsófi és Rákay Philip

Fotó: MW

