Balázs PéterTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
3°C Székesfehérvár

Otília, Luca névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Mohácson is van Orbán-firkás pulcsi: de vajon Szabó Zsófin is az lesz?

Háborúellenes Gyűlés
PUBLIKÁLÁS: 2025. december 13. 10:05
MohácsSzabó Zsófi
Kétségtelen: a műsorvezetőnő volt az, aki pillanatok alatt divatba hozta az Orbán-pulcsikat. Vajon a mohácsi Háborúellenes Gyűlésen miben láthatjuk?

Szabó Zsófi nem csak a Háborúellenes Gyűlések egyik műsorvezetője – Rákay Philip oldalán –, de amolyan divatikon is a DPK köreiben. Az október 23-ai Békemeneten ő volt az, aki Orbán Viktort ábrázoló pulcsiban jelent meg, és rajta láthattuk elsőként az azóta közkedveltté vált "Orbán-firkás" felsők egyikét is. Sőt, a harmadik, Kecskeméten megrendezett eseményen ő volt az, aki a pulóver új, piros változatát "bemutatta" a nagyközönségnek.

Háborúellenes Gyűlés: Mohácson is lehet kapni a híres Orbán-firkás ruhadarabokat
Háborúellenes Gyűlés: Mohácson is lehet kapni a híres Orbán-firkás ruhadarabokat
Fotó: MW

A DPK shopjában természetesen ezúttal is lehet kapni az Orbán Viktor jegyzetét felhasználó ruhadarabokat, sőt, a helyszíni fotókon még egy aláírt példányt is kiszúrhatunk – melyeket maga a miniszterelnök látta el a kézjegyével, az eladásából származó bevétel pedig a Jónak lenni jó! program keretén belül kerül jótékony felajánlásra.

Az igazi kérdés persze az, vajon Szabó Zsófi most is egy ilyen felsőben vezeti a Gyűlést? Nos, az előkészületek alatt készült fotók tanúsága szerint úgy tűnik, nem – ugyanakkor az is igaz, hogy ez még csak a próba, a rendezvényig akár át is öltözhet, és meglephet minket!

2025.12.13 / HEGY / MOHÁCS rákay philip és szabó zsófi
Szabó Zsófi és Rákay Philip
Fotó: MW

Itt nézheted élőben a negyedik Háborúellenes Gyűlést

Dosszié

Tovább a dossziéra

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu