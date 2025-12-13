Hamarosan ismét Háborúellenes Gyűlés: Itt nézheted élőben!

December 13-án negyedik alkalommal rendeznek Háborúellenes Gyűlést: a béke támogatói ezúttal Mohácson gyűlnek össze, hogy hallassák a hangjukat. Várhatóan ezúttal is teltház előtt fognak fellépni a meghívottak, ahogy az előző összejöveteleken is.

Kecskeméten is hatalmas tömeg volt, várhatóan Mohácson is teltház várja a fellépőket a Háborúellenes Gyűlésen

Fotó: MW

Itt nézheted élőben a Háborúellenes Gyűlést

Aki nem tud személyesen ott lenni a tömegben, annak itt a Háborúellenes Gyűlés élő közvetítése! A HírTV YouTube-csatornáján ezúttal is meg lehet majd nézni a 11-kor kezdődő, DPK-szervezte eseményt.