Hamarosan ismét Háborúellenes Gyűlés: Itt nézheted élőben!

élő közvetítés
PUBLIKÁLÁS: 2025. december 13. 08:21 / FRISSÍTÉS: 2025. december 13. 08:31
Háborúellenes GyűlésMohács
December 13-án negyedik alkalommal rendeznek Háborúellenes Gyűlést: a béke támogatói ezúttal Mohácson gyűlnek össze, hogy hallassák a hangjukat. Várhatóan ezúttal is teltház előtt fognak fellépni a meghívottak, ahogy az előző összejöveteleken is.

Kecskeméten is hatalmas tömeg volt, várhatóan Mohácson is teltház várja a fellépőket a Háborúellenes Gyűlésen
Fotó: MW

Itt nézheted élőben a Háborúellenes Gyűlést

Aki nem tud személyesen ott lenni a tömegben, annak itt a Háborúellenes Gyűlés élő közvetítése! A HírTV YouTube-csatornáján ezúttal is meg lehet majd nézni a 11-kor kezdődő, DPK-szervezte eseményt.

