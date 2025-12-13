Így hangolódik Szabó Zsófi a Háborúellenes Gyűlésre!

Szabó Zsófi az eddigi Háborúellenes Gyűléseken is műsorvezetőként szerepelt. Az Orbán-firkás pulcsijaival sikerült egyből divattrendet is teremtenie, azóta rengetegen hordják az ikonikus ruhadarabot. Most kicsit betekintést nyerhettünk, hogy mi is zajlik a háttérben egy ilyen találkozón.
Nem vagyok egy babonás típus. Minden fellépés, minden munka és minden feladat teljesen más. Legyen szó sportról, művészetről vagy műsorvezetésről
– árulta el a találkozó előtt a műsorvezető. A legnagyobb sztároknak is megremeg a lába egy ilyen méretű közönség előtt, ha egy ennyire fontos célról kellene beszélniük.
Sokat szoktam izgulni, de az elmúlt években sokat dolgoztam azon, hogy ezt a javamra fordítsam. Az első DPK rendezvény volt az, ami megadta nekem a löketet, és azóta már nem szoktam stresszelni
– számolt be videójában Szabó Zsófi.
Korábban úgy tűnt, bevált neki a firkás pulóver, mivel eddig a legtöbb eseményen azt vette fel. Múlt héten ismét előkerült az elhíresült pulóver, ám azt még nem lehet tudni, hogy most Mohácson milyen felső kerül majd a műsorvezetőre. Zsófi nem csupán az ottani közönség figyelmét keltette fel öltözködésével, hanem mindenkinek szerte az országban.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.