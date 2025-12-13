Balázs PéterTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
Így hangolódik Szabó Zsófi a Háborúellenes Gyűlésre!

PUBLIKÁLÁS: 2025. december 13. 10:16 / FRISSÍTÉS: 2025. december 13. 10:41
Ma Mohácson kerül sor a következő találkozóra, aminek ismét Szabó Zsófi lesz a műsorvezetője. A Háborúellenes Gyűlés aktív résztvevője most beengedett minket a kulisszák mögé.
Szabó Zsófi az eddigi Háborúellenes Gyűléseken is műsorvezetőként szerepelt. Az Orbán-firkás pulcsijaival sikerült egyből divattrendet is teremtenie, azóta rengetegen hordják az ikonikus ruhadarabot. Most kicsit betekintést nyerhettünk, hogy mi is zajlik a háttérben egy ilyen találkozón.

Szabó Zsófi Háborúellenes Gyűlés
Szabó Zsófi pulcsija nagy divat lett, azóta pedig nehezen lehet hozzájutni, mivel annyian szeretnének egyet (Fotó: MW)

Így készül Szabó Zsófi a Háborúellenes Gyűlésre

Nem vagyok egy babonás típus. Minden fellépés, minden munka és minden feladat teljesen más. Legyen szó sportról, művészetről vagy műsorvezetésről

– árulta el a találkozó előtt a műsorvezető. A legnagyobb sztároknak is megremeg a lába egy ilyen méretű közönség előtt, ha egy ennyire fontos célról kellene beszélniük.

Sokat szoktam izgulni, de az elmúlt években sokat dolgoztam azon, hogy ezt a javamra fordítsam. Az első DPK rendezvény volt az, ami megadta nekem a löketet, és azóta már nem szoktam stresszelni

– számolt be videójában Szabó Zsófi.

Háborúellenes Gyűlés, Nyíregyháza, 2025. 11. 29. szabó zsófi
Szabó Zsófi Háborúellenes Gyűlésen való részvétele a fiatalokat is megszólítja (Fotó: MW)

Vajon milyen ruhában érkezik ma Szabó Zsófi?

Korábban úgy tűnt, bevált neki a firkás pulóver, mivel eddig a legtöbb eseményen azt vette fel. Múlt héten ismét előkerült az elhíresült pulóver, ám azt még nem lehet tudni, hogy most Mohácson milyen felső kerül majd a műsorvezetőre. Zsófi nem csupán az ottani közönség figyelmét keltette fel öltözködésével, hanem mindenkinek szerte az országban.

