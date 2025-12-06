Ciki: egyre kevesebben kíváncsiak Magyar Péterre

December 6-án megrendezésre került Kecskeméten a harmadik Háborúellenes Gyűlés, ahol rengetegen voltak, teltházas volt a rendezvény, ahol Magyarország miniszterelnöke, Orbán Viktor is színpadra lépett. A város egy tiszás eseménynek is otthont adott ezen a napon, de Magyar Péterékre alig voltak kíváncsiak.
Magyar Péter hétről hétre bandukol Orbán Viktor után. A különbség pedig egyre nagyobb.
Ezt a másolás turnét nagyon elbukta a Tisza.
Kecskeméten eddig a legnagyobb a bukta.
Hiába! Aki adót akar emelni, ott a támogatók csökkeni fognak!
– közölte a közösségi oldalán Bohár Dániel, aki fotót is posztolt a tiszás eseményről:
