Ciki: egyre kevesebben kíváncsiak Magyar Péterre

December 6-án megrendezésre került Kecskeméten a harmadik Háborúellenes Gyűlés, ahol rengetegen voltak, teltházas volt a rendezvény, ahol Magyarország miniszterelnöke, Orbán Viktor is színpadra lépett. A város egy tiszás eseménynek is otthont adott ezen a napon, de Magyar Péterékre alig voltak kíváncsiak.

A kecskeméti Háborúellenes Gyűlés / Fotó: MW

Magyar Péter hétről hétre bandukol Orbán Viktor után. A különbség pedig egyre nagyobb. Ezt a másolás turnét nagyon elbukta a Tisza. Kecskeméten eddig a legnagyobb a bukta. Hiába! Aki adót akar emelni, ott a támogatók csökkeni fognak!

– közölte a közösségi oldalán Bohár Dániel, aki fotót is posztolt a tiszás eseményről: