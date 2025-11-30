Tudtad, hogy az Orbán-kormány hajtotta végre Európa legnagyobb adócsökkentését?

Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter a nyíregyházi Háborúellenes Gyűlésen szombaton az Orbán-kormány eredményeiről beszélt. A miniszter felhívta a figyelmünket arra, hogy az Orbán Viktor miniszterelnök által vezetett magyar kormány célja a közös értékeink megőrzése. Ezért hajtotta végre a magyar kormány, többek között, Európa legnagyobb adócsökkentés programját. A kormány számára az a legfontosabb, hogy a bizalomra és a felelősségteljes döntésekre alapozza a közös jövőnket.
A kormány a közös értékeink védelmében hozza meg felelősségteljes döntéseit. Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter kifejtette, hogy intézkedéseik hátterében a bizalom és biztonság megteremtésének kérdése áll.
Most vezettük be a 3%-os, fix kamatozású hiteleket első lakást vásárlóknak, most duplázzuk meg a családi adókedvezményt, jövedelemadó-mentessé váltak a háromgyermekes édesanyák, januártól felmenő rendszerben a kétgyermekesek is.
- mondta Gulyás Gergely Nyíregyházán.
De ez még nem minden! A kormány bevezeti a 14. havi nyugdíjat, az első negyedét a már korábban kifizetett 13. havi nyugdíjjal együtt fogja folyósítani.
Ne feledjük el, hogy az elmúlt 15 évben Magyarországon több, mint egy millió új munkahely jött létre. Ez fantasztikus szám! Azért tudta a kormány elérni, mert úgy döntött: segély helyett munkát ad. Így a bérek három és félszeresére, a minimálbér négyszeresére nőtt!
Csak mi tudjuk garantálni e viharos időkben Magyarország békéjét és biztonságát. Tegyünk meg mindent azért, hogy mindezt folytassuk és megőrizzük!
- kérte Gulyás Gergely miniszter.
Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter kérése azért megszívlelendő, mert nemcsak általánosságban beszél békéről, biztonságról és bizalomról, hanem a kormány konkrét felelősségteljes döntéseit, intézkedéseit és az elért eredményeket, mint Európa legnagyobb adócsökkentés programját, is képes felmutatni.
