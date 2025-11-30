Tisza-Adó14. havi nyugdíjMegasztárHáborúellenes Gyűlés
Tudtad, hogy az Orbán-kormány hajtotta végre Európa legnagyobb adócsökkentését?

Orbán Viktor
PUBLIKÁLÁS: 2025. november 30. 10:36
békeadócsökkentésHáborúellenes GyűlésEurópa
Orbán Viktor miniszterelnök által vezetett magyar kormány a bizalomra és a felelősségteljes döntésekre alapozza a jövőnket. Ezért hajtotta végre Európa legnagyobb adócsökkentés programját. De pontosan hogyan fogja megvédeni a kormány a közös értékeinket?

Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter a nyíregyházi Háborúellenes Gyűlésen szombaton az Orbán-kormány eredményeiről beszélt. A miniszter felhívta a figyelmünket arra, hogy az Orbán Viktor miniszterelnök által vezetett magyar kormány célja a közös értékeink megőrzése. Ezért hajtotta végre a magyar kormány, többek között, Európa legnagyobb adócsökkentés programját. A kormány számára az a legfontosabb, hogy a bizalomra és a felelősségteljes döntésekre alapozza a közös jövőnket.

adócsökkentés
Orbán Viktornak és kormányának a legfontosabbak a közös értékeink, ezért adócsökkentés párti, Háborúellenes Gyűlés, Nyíregyháza, 2025. 11. 29. / Fotó: MW

A magyar kormány az adócsökkentésben hisz
 

A kormány a közös értékeink védelmében hozza meg felelősségteljes döntéseit. Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter kifejtette, hogy intézkedéseik hátterében a bizalom és biztonság megteremtésének kérdése áll.

Most vezettük be a 3%-os, fix kamatozású hiteleket első lakást vásárlóknak, most duplázzuk meg a családi adókedvezményt, jövedelemadó-mentessé váltak a háromgyermekes édesanyák, januártól felmenő rendszerben a kétgyermekesek is. 

- mondta Gulyás Gergely Nyíregyházán.

De ez még nem minden! A kormány bevezeti a 14. havi nyugdíjat, az első negyedét a már korábban kifizetett 13. havi nyugdíjjal együtt fogja folyósítani.

Háborúellenes Gyűlés, Nyíregyháza, 2025. 11. 29. Gulyás Gergely
Gulyás Gergely a Háborúellenes Gyűlésen, Nyíregyháza, 2025. 11. 29.
Fotó: MW

Ne feledjük el, hogy az elmúlt 15 évben Magyarországon több, mint egy millió új munkahely jött létre. Ez fantasztikus szám! Azért tudta a kormány elérni, mert úgy döntött: segély helyett munkát ad. Így a bérek három és félszeresére, a minimálbér négyszeresére nőtt!

Csak mi tudjuk garantálni e viharos időkben Magyarország békéjét és biztonságát. Tegyünk meg mindent azért, hogy mindezt folytassuk és megőrizzük!

- kérte Gulyás Gergely miniszter. 

Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter kérése azért megszívlelendő, mert nemcsak általánosságban beszél békéről, biztonságról és bizalomról, hanem a kormány konkrét felelősségteljes döntéseit, intézkedéseit és az elért eredményeket, mint Európa legnagyobb adócsökkentés programját, is képes felmutatni.

 

