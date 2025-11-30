Muri Enikő a baloldali politikusokról: „Nem értik, hogyan kell megteremteni a békét”

Muri Enikő, aki a Háborúellenes Gyűlés színpadán számolt be a béke és a hazaszeretet fontosságáról, most a Borsnak árulta el, mit gondol a baloldali politikusokról. Az énekesnő kijelentette, hogy az egyetlen út a béke. A mai nyíregyházi találkozón Orbán Viktor is elmondta, hogy mindent meg kell tenni a béke érdekében, mivel a magyar emberek számára ez a legfontosabb.

Muri Enikő a Háborúellenes Gyűlés nyíregyházi találkozójának vendége volt (Fotó: MW)

Muri Enikő a baloldali politikusokról

A baloldali politikusok nem értik, hogy hogyan is kellene megteremteni a békét. Aki pedig nem érti, hogy miért van szükség a Háborúellenes Gyűlésekre, annak »nagy baj van a toronyban«

– állt bele keményen az ellenzékbe az énekesnő. Az ellentétek ellenére Enikő nem gondolná, hogy bármilyen módon támogatni kellene a hergelést, inkább a békés tárgyalást javasolja megoldásnak.

A béke eléréséhez le kellene ülni és megbeszélni a problémákat. Meg kell teremteni azokat a lehetőségeket, hogy lezáruljon egy szakasz, amit háborúnak hívnak. Egy vitát se úgy zárunk le, hogy a másik hátába mártom a kést, hanem kompromisszumokat kötünk.

– mondta lapunknak Muri Enikő.

Muri Enikő szerint a háborúban mindenki csak veszíthet (Fotó: MW)

Muri Enikő a békéért küzd

Én azért jöttem el most a Háborúellenes Gyűlésre, mivel nyíregyházi vagyok, és innen röppentem ki. Viszont mindenkinek javaslom, hogy látogasson el egy ilyen találkozóra, mert nagyon nagy közösségépítő ereje van. Aki békét szeretne, mind itt van, ezen a gyűlésen

– árulta el lapunknak az énekesnő. Ahogy azt már köztudott rengeteg élet veszik oda napról-napra a szomszédos országban. Enikő a lapunknak arról is beszámolt, hogy milyen ára is van egy háborúnak.

Én csak a veszteségekre tudok gondolni. Ennek nincsen ára, mivel itt mindenki csak veszíthet. Ha a háború tovább folytatódik, akkor mindenki csak vesztesként tud kijönni ebből

– mondta lapunknak Muri Enikő.