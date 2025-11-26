"Hogy mit üzenek azoknak, akik nevető fejet tesznek a háborúról posztok alá?" - Vitályos Eszter mellbevágó választ adott

Vitályos Esztertől megkérdezték, mit üzenne azoknak, akik nevető fejeket tesznek a háborúról szóló posztok alá. A kormányszóvivő mellbevágó választ adott: egy katona átlag 4 órát tölt a fronton. Ezután vagy meghal, vagy megsebesül.

"Azt is üzenném, hogy hallgassák meg a francia vezérkari főnök mondatait, aki arról beszél, hogy ne féljünk feláldozni a gyermekeinket. Mi, magyarok nem fogjuk feláldozni a gyermekeinket! Sem az enyémet, sem az önökét. Ezt garantáljuk, amíg ez a kormány van Magyarországon!"

Vitályos Eszter felhívta még arra a figyelmet, hogy ki kell állni közösen a béke mellett.