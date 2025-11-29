Muri Enikő is felszólalt a nyíregyházi Háborúellenes Gyűlésen! – „Az egyetlen út a béke!”

Muri Enikő szülővárosában lépett fel a Háborúellenes Gyűlés színpadára, ahol elárulta, milyen érzelmek fogják el, amikor hosszú idő után végre hazatér. Az énekesnő a Drogellenes DPK egyik alapítója, de most a hazaszeretet és a béke volt a színpadi kerekasztal-beszélgetés középpontjában.

Muri Enikő hazaszeretetről és elfogadásról beszélt a nyíregyházi Háborúellenes Gyűlésen (Fotó: MW)

Muri Enikő a hazaszeretetről...

Arra vagyok most a legbüszkébb, hogy itthon lehetek. Nehéz arról beszélnem, hogy milyen egy ízig-vérig szabolcsi lány, mivel mindig is az voltam. Azt gondolom, hogy pontosan olyan, aki szeret itthon lenni, és örül annak, ha meglátja a Nyíregyháza táblát

– mesélte a Háborúellenes Gyűlés színpadán az énekesnő, aki nem csupán a hazaszeretet miatt gondolta fontosnak, hogy ő is jelen legyen ezen a találkozón.

Nem feltétlenül kell mindig, mindenben egyet érteni. A világ színes, a vélemények különbözhetnek, viszont egymással szót kell érteni

– emelte ki Muri Enikő.

A Háborúellenes Gyűlés fellépői közül Muri Enikő jelentette ki a nap talán egyik legfontosabb mondatát (Fotó: MW)

A Háborúellenes Gyűlés legfontosabb üzenetét mondta ki Muri Enikő

El kell fogadni, ha valaki máshogyan gondolkodik. Mindig törekedni kell arra, hogy a környezetünkben és saját magunkban is béke legyen. Nem szabad a haragot haraggal megválaszolni, mivel ez egy ördögi kör, amiből soha nincsen kiút. Az egyetlen út a béke!

– jelentette ki az énekesnő. Enikő ezzel a mondattal leírta azt, amire a kormány is minden erejével próbál törekedni.