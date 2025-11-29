Muri Enikő is felszólalt a nyíregyházi Háborúellenes Gyűlésen! – „Az egyetlen út a béke!”

Muri Enikő szülővárosában lépett fel a Háborúellenes Gyűlés színpadára, ahol elárulta, milyen érzelmek fogják el, amikor hosszú idő után végre hazatér. Az énekesnő a Drogellenes DPK egyik alapítója, de most a hazaszeretet és a béke volt a színpadi kerekasztal-beszélgetés középpontjában.
Arra vagyok most a legbüszkébb, hogy itthon lehetek. Nehéz arról beszélnem, hogy milyen egy ízig-vérig szabolcsi lány, mivel mindig is az voltam. Azt gondolom, hogy pontosan olyan, aki szeret itthon lenni, és örül annak, ha meglátja a Nyíregyháza táblát
– mesélte a Háborúellenes Gyűlés színpadán az énekesnő, aki nem csupán a hazaszeretet miatt gondolta fontosnak, hogy ő is jelen legyen ezen a találkozón.
Nem feltétlenül kell mindig, mindenben egyet érteni. A világ színes, a vélemények különbözhetnek, viszont egymással szót kell érteni
– emelte ki Muri Enikő.
El kell fogadni, ha valaki máshogyan gondolkodik. Mindig törekedni kell arra, hogy a környezetünkben és saját magunkban is béke legyen. Nem szabad a haragot haraggal megválaszolni, mivel ez egy ördögi kör, amiből soha nincsen kiút. Az egyetlen út a béke!
– jelentette ki az énekesnő. Enikő ezzel a mondattal leírta azt, amire a kormány is minden erejével próbál törekedni.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.