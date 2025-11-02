Ez lenne a Tisza-adók hatása: több tízezer ember kerülne utcára, csökkennének a bérek, megszűnne a rezsicsökkentés, és több kedvezmény

Több tízezer ember kerülne hónapokon belül az utcára, amennyiben megvalósulna a Tisza Párt kiszivárgott adóemelési tervezete.

A társasági adót a jelenlegi 9 százalékról 25 százalékra emelné a Tisza Párt, ami jelentős nehézségeket okozna a már aktív vállalkozásoknak, és elrettentheti a jövőbeli befektetőket.

Nemzetközi kutatások szerint egy ilyen mértékű adóemelés akár 30 százalékkal is visszafoghatja a beruházásokat, amelynek következtében jelentős elbocsátásokat eszközölhetnek a munkáltatók.

A nemzetközi példák sem sikersztorik: Görögország, Brazília és Franciaország is próbálkozott már a társasági adóból származó bevételek növelésével stabilizálni az államháztartást, de mindhárom esetben jelentős gazdasági visszaesés, további megszorítások, valamint a munkanélküliség megugrása lett az intézkedés következménye.

A Tisza Párt kiszivárgott adóemelési tervei között nemcsak a munkabéreket terhelő személyi jövedelemadó, hanem a társasági adó (TAO) 9-ről 25 százalékosra történő drasztikus megemelése is szerepel. Hogy a Tisza Párt környékén valóban léteznek ilyen elképzelések, azt a párt tanácsadójaként felbukkanó Surányi György tette egyértelművé egy interjúban. A korábbi jegybankelnök, a Szabad Európának beszélt arról, hogy az államháztartást a bevételi oldalon, vagyis adóemelésekkel lehetne stabilizálni. Ezek közé tartozna a társasági adó felemelése.

Egész pontosan úgy fogalmazott:

Egész egyszerűen rossz a szerkezete a bevételi oldalnak is, meg a kiadásinak is, mert a bevételi oldalon is lehetne keresni. Az nem igaz, hogy a kilencszázalékos társasági adó az egy értelmes dolog.

Ugyanezt a szintén a Tisza környékén mozgó Bod Péter Ákos is elmondta, és a Raskó György is tett erre utalást.

A társasági adó emelésének következményei azonban messzehatóak lehetnek, amelyeket az elemzések szerint úgy lehetne egyszerűen érzékeltetni, hogy sorra tűnnének el a munkahelyek, akinek pedig mégis marad állása, az jóval kevesebbet fog keresni.

Az Ellenpont nemzetközi modellek és tapasztalatok alapján kiszámolta, hogy pontosan mennyire terhelné meg a magyar embereket a társasági adó közel háromszorosára való emelése.