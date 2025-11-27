Tisza-AdóHavazás14. havi nyugdíjMegasztár
Magyar Péter kitüntetettjének agyszüleménye lehet a brutális megszorító csomag

Tisza-adó
PUBLIKÁLÁS: 2025. november 27. 15:25
Magyar PéterTisza Párt
Dálnoki Áron egyetért abban Magyar Péterrel, hogy a választásokig nem szabad bizonyos dolgokról beszélni.

Magyar Péter még áprilisban tüntette ki azt a Dálnoki Áront, aki a Tisza Párt napokban kiszivárgott brutális megszorító csomagjának az egyik atyja lehet. Dálnoki Áron egyébként az óbudai Tisza-sziget vezetője, aki ráadásul a 2024-es önkormányzati választásokon a Tisza négy fővárosi polgármesterjelöltje közül az egyik volt, a XVII. kerületben nem járt sok sikerrel, mindössze 14,88 százalékot ért el - írja a Ripost

Magyar Péter az elhívatott munkájáért külön díjazta Dálnoki Áront Forrás: Facebook

Dálnoki szerint sem szabad őszintének lenni a választókkal

A tiszás megszorító csomag egyik fő háttérembere, Dálnoki Áron egy lakossági fórumon arról beszélt korábban: teljesen egyetért Magyar Péterékkel, amikor azt mondják, hogy nem szabad bizonyos dolgokról beszélni, mert akkor szétkapnák őket. 

Dálnoki lebuktatta a főnököt. Magyar Péter szerint is titkolni kell dolgokat, nem kell mindenről beszélni  Fotó: Facebook / Dálnoki Áron 

Magyar Péterék „őszödi” videójára Dömötör Csaba kormánypárti EP-képviselő korábban arra hívta fel a figyelmet:

A magyar választók jogosan kérdezik, hogy mit titkol még Magyar Péter és csapata, és miért félnek ennyire az igazságtól?


Dálnoki Áron etyeki fórumon tett kijelentései kísértetiesen emlékeztetnek Gyurcsány Ferenc 2006-os balatonőszödi beszédére, amely a politikai hazugság szimbólumává vált. Míg Gyurcsány a választások után vallotta be a „reggel, éjjel meg este” hazudozást, addig a Tisza Párt már a kampány alatt lebukott.

