Az EP Patrióták frakció vitát szeretne az ukrajnai korrupciós ügyekről a jövő heti plenáris ülésen

PUBLIKÁLÁS: 2025. november 20. 13:23
A jövő heti strasbourgi plenáris ülés keretében szeretnék a vitát.
A Patrióták Európáért uniós parlamenti frakció vitát kezdeményezett az ukrajnai korrupciós ügyekről és az Európai Unióból érkező támogatások esetleges kockázatairól a jövő heti strasbourgi plenáris ülés keretében. A csoport szerda esti közleménye szerint a baloldali, liberális és néppárti többség leszavazta a javaslatot.

A közlemény az Enerhoatomhoz köthető, mintegy 100 millió dolláros visszaosztási botrányt emelte ki, amely - állításuk szerint - magas rangú ukrán tisztviselőket is érinthet. A Patrióták szerint az ügy komoly kérdéseket vet fel az átláthatóságról és az európai adófizetők pénzének biztonságáról. A frakció arra is felhívta a figyelmet, hogy az Európai Bizottság elnöke további 135 milliárd eurót kér a tagállamoktól Ukrajna és a háborús kiadások finanszírozására a következő két évben. Ez az összeg az EU éves költségvetésének közel háromnegyedét tenné ki, és újabb közös uniós hitel felvételére lenne szükség - emelték ki.

A Patrióták szerint elfogadhatatlan ilyen mértékű pénzügyi kötelezettségvállalásról dönteni, amíg a korrupciós aggályok nem rendeződnek. Úgy vélik, a plenáris vita elengedhetetlen lett volna az EU pénzügyi integritásának és az európai polgárok érdekeinek védelméhez. A Fidesz-KDNP uniós parlamenti delegációja sajtóközleményében felhívta a figyelmet: az EP háborúpárti többsége azonban - Magyar Péterék európai pártjával, az Európai Néppárttal és Dobrev Klára európai pártjával, az S&D-vel együtt - megakadályozta, hogy a vita napirendre kerülhessen.

Ők inkább a háború folytatásáról, Ukrajna még több európai pénzzel való finanszírozásáról és a demokratikusan megválasztott nemzeti kormányok támadásáról akarnak tárgyalni az Európai Parlamentben

 - fogalmaztak a közleményben. Felhívták a figyelmet: "Ukrajnát súlyos korrupciós botrányok rázzák meg, és európai adófizetők milliárdjai tűnnek el átláthatatlan hálózatokban és a háborús maffia korrupciós gaztettei nyomán, mindeközben brüsszeli háborúpárti többség a Tisza európai pártjával, a Néppárttal és a DK európai pártjával, az S&D-vel közösen elfordítják a tekintetüket és nem hajlandóak az EP plenáris ülésének a napirendjére tűzni a súlyos korrupciós ügyek megtárgyalását". "A Patrióták frakciója ezt elfogadhatatlannak tartja a tisztázatlan ukrán korrupciós ügyek és az Európára háruló pénzügyi teher miatt, ezért továbbra is nyílt parlamenti vitát követel, és hangsúlyozza, hogy megvédi az európai emberek pénzét" - zárta a közleményt a delegáció.

