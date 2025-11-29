Tisza-AdóHavazás14. havi nyugdíjMegasztár
Orbán Viktor: Magyarország energiaellátása biztonságban van

Vlagyimir Putyin
PUBLIKÁLÁS: 2025. november 29. 06:29
Orbán Viktormoszkvaitárgyalás
Orbán Viktor megerősítette, hogy a moszkvai tárgyalások sikeresek voltak. Orbán Viktor gondoskodik a magyar emberekről.
Bors
A szerző cikkei

A közösségi oldalán tette bejelentés a miniszterelnök. Orbán Viktor elmondta, hogy a moszkvai tárgyalások sikeresek voltak.

Orbán Viktor -Putyin találkozó2025_11_28
Orbán Viktor és Vlagyimir Putyin / Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Miniszterelnöki Kommunik / MTI

Ahogy arról korábban lapunk is beszámolt, péntek hajnalban Moszkvába utazott Orbán Viktor, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnökkel tárgyaljon. A megbeszélés során szóba került a két ország közötti energiaügyi együttműködés, az orosz-ukrán háború lezárásának lehetősége is. Nemrég a miniszterelnök megerősítette, hogy a moszkvai tárgyalások sikeresek voltak.

Orbán Viktor nemrég nagy bejelentést tett

Sikeres moszkvai tárgyalások: Magyarország energiaellátása továbbra is biztonságban van!

- árulta el a közösségi oldalán a kormányfő.

 

