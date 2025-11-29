Orbán Viktor: Magyarország energiaellátása biztonságban van

A közösségi oldalán tette bejelentés a miniszterelnök. Orbán Viktor elmondta, hogy a moszkvai tárgyalások sikeresek voltak.
Ahogy arról korábban lapunk is beszámolt, péntek hajnalban Moszkvába utazott Orbán Viktor, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnökkel tárgyaljon. A megbeszélés során szóba került a két ország közötti energiaügyi együttműködés, az orosz-ukrán háború lezárásának lehetősége is. Nemrég a miniszterelnök megerősítette, hogy a moszkvai tárgyalások sikeresek voltak.
Sikeres moszkvai tárgyalások: Magyarország energiaellátása továbbra is biztonságban van!
- árulta el a közösségi oldalán a kormányfő.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.