Orbán Viktor: Magyarország energiaellátása biztonságban van

A közösségi oldalán tette bejelentés a miniszterelnök. Orbán Viktor elmondta, hogy a moszkvai tárgyalások sikeresek voltak.

Orbán Viktor és Vlagyimir Putyin / Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Miniszterelnöki Kommunik / MTI

Ahogy arról korábban lapunk is beszámolt, péntek hajnalban Moszkvába utazott Orbán Viktor, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnökkel tárgyaljon. A megbeszélés során szóba került a két ország közötti energiaügyi együttműködés, az orosz-ukrán háború lezárásának lehetősége is. Nemrég a miniszterelnök megerősítette, hogy a moszkvai tárgyalások sikeresek voltak.

Orbán Viktor nemrég nagy bejelentést tett

Sikeres moszkvai tárgyalások: Magyarország energiaellátása továbbra is biztonságban van!

- árulta el a közösségi oldalán a kormányfő.