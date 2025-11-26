Orbán Viktor mindent elmondott a tiszás megszorító csomagról

Orbán Viktor Facebook-posztban tálalt ki a tiszás megszorító csomagról. Mint elárulta, progresszív, 22-33%-os SZJA-emelést vezetnének be, amivel már a bruttó 416 ezer forint fölött keresőknek is 22%-ra ugrana a személyi jövedelemadója. És ezzel még nincs vége.

Egy átlagos magyar családnak 30%-kal csökkentenék a családi adókedvezményeit.

Jelentősen emelnék a kis- és középvállalkozások adóterheit, a kisvállalkozásoknak 13,5%-ra, a középvállalkozásoknak 18%-ra emelnék a társasági adóját.

32%-os ÁFÁ-t vetnének ki az 1600 cm3 feletti autókra, azok alkatrészeire, az alkoholos italokra és a dohánytermékekre.

20%-os özvegyi nyugdíjadót vezetnének be.

Bevezetnék az eb- és macskaadót és 4%-os különadót vetnének ki a házi kedvencek termékeire (kutya és macskatáp, macskaalom és így tovább).

Privatizálnák az egészségügyet és a nyugdíjrendszert: a munkavállaló csak a várható legalacsonyabb nyugdíj és leggyengébb egészségügyi alapellátás esetén is többet fizetne, mint a mostani rendszerben.

- összegezte a miniszterelnök. Megjegyezte, ebben a megszorító csomagban ott van minden, amiért a liberális közgazdászok, a brüsszeli bürokraták és a baloldali szakértők lelkesedni szoktak. 1300 milliárd forintos sarc az emberek nyakába.

