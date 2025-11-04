Süllős GyulaTisza-AdóSztárban Sztár All StarsMegasztár
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
12°C Székesfehérvár

Károly névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Koncz Zsófia: Történelmi lépés a háromgyermekes anyák szja-mentessége

Koncz Zsófia
PUBLIKÁLÁS: 2025. november 04. 11:10
szja-mentességOtthon Start Programanya
Most kapják kézhez a háromgyerekes édesanyák az első olyan fizetést, amely már személyijövedelemadó-mentes, ennek a bevezetése történelmi lépés - jelentette ki a Kulturális és Innovációs Minisztérium családokért felelős államtitkára az M1 aktuális csatorna kedd reggeli műsorában.
N.T.
A szerző cikkei

Koncz Zsófia kifejtette: a kormány folyamatosan bővítette a családtámogatásokat. Ma már több mint harminc féle intézkedéssel segítik őket, mert azt szeretnék, hogy a családok erősek legyenek, ha pedig "erősek a családok, akkor erős a nemzet, erős az ország is" - fogalmazott.

Fotó: Facebook/Koncz Zsófia

Az államtitkár közölte, július 1-jén indították el Európa legnagyobb adócsökkentési programját a családi adókedvezmény duplázásának első lépésével, a csed és a gyed szja-mentessé tételével. Szeptember elsején jött az Otthon Start Program, október elsején pedig új korszak kezdődött a háromgyermekes édesanyák számára, akik életük végéig mentesek a személyi jövedelemadó fizetése alól - ismertette.

Hozzátette: körülbelül 250 ezer édesanyáról van szó, aki a saját és a gyermekei korától függetlenül jogosult erre, a kedvezmény azonban nem automatikus. Az adóhivatalon keresztül körülbelül 60 ezren igényelték már, az érintettek többsége pedig a munkáltatóján keresztül kéri a kedvezményt.

Aki az adóelőleg-nyilatkozatát még nem módosította, az sincs elkésve, mert a jövő évben, az adóbevalláskor ugyanúgy megkaphatja az ezekre a hónapokra járó összeget 

- jelezte Koncz Zsófia.

Az államtitkár arra is kitért, hogy a 2024. január 1-jén bevezetett, emelt összegű csok pluszt már közel 20 ezren vették igénybe, míg a csok-ot 240 ezren. Előbbinél egy átmeneti szabályt vezettek be: a nők esetében 41 év az igénylés korhatára, ha 12 hetes várandós az anya, de a családszervezetek, családok jelzései alapján véglegessé tennék ezt a szabályozást.

A Otthon Starttal együtt is nagyon népszerű a csok plusz, sokan kombináltan veszik igénybe a kedvezményeket. Az Otthon Start a rendszerváltás óta indított legnagyobb otthonteremtést segítő támogatás, és várható, hogy a csok plusz könnyítésével további családok kapnak lehetőséget arra, hogy éljenek ezzel, akár kombináltan a csok plusszal vagy a babaváróval - jegyezte meg a politikus.

Koncz Zsófia a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában arról is beszélt, hogy egy átlagkeresetű, háromgyermekes anya esetében havonta 109 ezer forinttal több marad a családi kasszában

Havi bruttó 400 ezer forintos fizetés esetében 60 ezer forinttal lesz több a jövedelem A családi adókedvezmény duplázásával a háromgyermekes édesanyák esetében összességében januártól már havonta 307 ezer forinttal több marad a családi kasszában 

- jelezte.

Az államtitkár azt mondta, a magyar családok a legnagyobb elszenvedői annak, ha az orosz-ukrán háború nem ér véget mielőbb, mert a konfliktus egész Európa gazdaságát blokkolja .

 Brüsszellel, illetve a Tisza Párttal, az ellenzékkel ellentétben mi nem a háború finanszírozására szeretnénk ezeket az összegeket fordítani, hanem a magyar családokra, ezért a jövő évi költségvetésben soha nem látott mértékű összeget, 4802 milliárd forintot biztosítanak a családok számára 

- hangsúlyozta Koncz Zsófia.

Dosszié

Tovább a dossziéra

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu