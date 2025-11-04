Koncz Zsófia: Történelmi lépés a háromgyermekes anyák szja-mentessége

Koncz Zsófia kifejtette: a kormány folyamatosan bővítette a családtámogatásokat. Ma már több mint harminc féle intézkedéssel segítik őket, mert azt szeretnék, hogy a családok erősek legyenek, ha pedig "erősek a családok, akkor erős a nemzet, erős az ország is" - fogalmazott.

Fotó: Facebook/Koncz Zsófia

Az államtitkár közölte, július 1-jén indították el Európa legnagyobb adócsökkentési programját a családi adókedvezmény duplázásának első lépésével, a csed és a gyed szja-mentessé tételével. Szeptember elsején jött az Otthon Start Program, október elsején pedig új korszak kezdődött a háromgyermekes édesanyák számára, akik életük végéig mentesek a személyi jövedelemadó fizetése alól - ismertette.

Hozzátette: körülbelül 250 ezer édesanyáról van szó, aki a saját és a gyermekei korától függetlenül jogosult erre, a kedvezmény azonban nem automatikus. Az adóhivatalon keresztül körülbelül 60 ezren igényelték már, az érintettek többsége pedig a munkáltatóján keresztül kéri a kedvezményt.

Aki az adóelőleg-nyilatkozatát még nem módosította, az sincs elkésve, mert a jövő évben, az adóbevalláskor ugyanúgy megkaphatja az ezekre a hónapokra járó összeget

- jelezte Koncz Zsófia.

Az államtitkár arra is kitért, hogy a 2024. január 1-jén bevezetett, emelt összegű csok pluszt már közel 20 ezren vették igénybe, míg a csok-ot 240 ezren. Előbbinél egy átmeneti szabályt vezettek be: a nők esetében 41 év az igénylés korhatára, ha 12 hetes várandós az anya, de a családszervezetek, családok jelzései alapján véglegessé tennék ezt a szabályozást.

A Otthon Starttal együtt is nagyon népszerű a csok plusz, sokan kombináltan veszik igénybe a kedvezményeket. Az Otthon Start a rendszerváltás óta indított legnagyobb otthonteremtést segítő támogatás, és várható, hogy a csok plusz könnyítésével további családok kapnak lehetőséget arra, hogy éljenek ezzel, akár kombináltan a csok plusszal vagy a babaváróval - jegyezte meg a politikus.

Koncz Zsófia a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában arról is beszélt, hogy egy átlagkeresetű, háromgyermekes anya esetében havonta 109 ezer forinttal több marad a családi kasszában.

Havi bruttó 400 ezer forintos fizetés esetében 60 ezer forinttal lesz több a jövedelem A családi adókedvezmény duplázásával a háromgyermekes édesanyák esetében összességében januártól már havonta 307 ezer forinttal több marad a családi kasszában

- jelezte.