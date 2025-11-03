Most jött: szirénáktól hangos Budapest, nagy a baj

Három gépkocsi ütközött össze a X. kerületi Dreher Antal úton. A fővárosi hivatásos tűzoltók áramtalanították a karambolos járműveket, amelyekben csak a vezetők utaztak. Az egység mellett a társhatóságok is kiérkeztek a helyszínre, ahol forgalmi akadály alakult ki a baleset miatt - írja a katasztrófavédelem.

