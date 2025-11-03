Süllős GyulaTisza-AdóSztárban Sztár All StarsMegasztár
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
11°C Székesfehérvár

Győző névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor
túlélte a tüzet, Harta, tűz, tűzoltó,

Most jött: szirénáktól hangos Budapest, nagy a baj

Budapest
PUBLIKÁLÁS: 2025. november 03. 06:57
X. kerülettűzoltókbaleset
Forgalmi akadály alakult ki a Dreher Antal úton.
N.T.
A szerző cikkei

Három gépkocsi ütközött össze a X. kerületi Dreher Antal úton. A fővárosi hivatásos tűzoltók áramtalanították a karambolos járműveket, amelyekben csak a vezetők utaztak. Az egység mellett a társhatóságok is kiérkeztek a helyszínre, ahol forgalmi akadály alakult ki a baleset miatt - írja a katasztrófavédelem
 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu