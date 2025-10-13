Már testvér is lehet adóstárs az Otthon Start igénylésnél–és nem ez az egyetlen új könnyítés!

Az építkezések esetén történő előfinanszírozás, a TB-szabályokkal kapcsolatos könnyítések, és az őstermelőket, valamint az átalányadózókat érintő változtatások után most három további újításról döntöttek az Otthon Start igénylések esetében. Például testvér is lehet majd adóstárs a szülők mellett az igénylésnél!

Újabb könnyítéseket jelentettek be az Otthon Start Programmal kapcsolatban. Fotó: Czeglédi Zsolt / MTI

Az újabb könnyítések célja, hogy minél többen élhessenek az Otthon Start nyújtotta előnyökkel

Több mint 1200 társadalmi észrevétel érkezett az elmúlt hat-nyolc hétben az Otthon Start Programmal kapcsolatban az illetékesekhez. Ezeket feldolgozva és értékelve a kormány úgy döntött, hogy további kedvezményeket biztosít a program keretében. A cél, hogy a lehető legtöbben élhessenek az Otthon Start adta lehetőségekkel-olvasható Panyi Miklós, a Miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkárának bejegyzésében.

Milyen újabb könnyítésekről döntöttek?

A jövőben az Otthon Start hitel igénylésénél a szülő és a házastárs mellett a testvér is bevonható lesz adóstársként.

A testvérek által közösen megörökölt ingatlan résztulajdonának megvásárlására is lehetőség nyílik!

Az önkormányzati lakások megvásárlására is kiterjesztik a FIX 3%-os lakáshitel lehetőségét, méghozzá úgy, hogy az ingatlan becsült piaci értékénél akár 20 százalékkal olcsóbban is meg lehet azt venni.

Kiknek jelenthet segítséget, hogy a testvérek is bevonhatók adóstársként?

A bankok eddigi tapasztalatai szerint az igénylők körében a legtöbbször az okoz gondot az Otthon Start hitellel kapcsolatban, hogy nem rendelkeznek megfelelő jövedelemmel a felvenni kívánt hitelösszeghez. A maximális, 50 milliós kölcsönösszeghez (25 éves futamidő esetén) például minimum 475.000 forintos nettó fizetésre van szükség, ha valaki egyedül venné fel a hitelt. Aki nem keres ennyit, vagy már van más hitele is, annak lehetősége van bevonni egy adóstársat. Ez eddig csak valamelyik szülő vagy házastárs lehetett. Ez viszont kizárta azokat az Otthon Start Programból, akiknek túl idősek a szülei vagy élettársi kapcsolatban élnek. Nemik jelent hatalmas könnyítést az az új lehetőség, hogy már testvérek is bevonhatók lesznek adóstársként! Arra viszont nem árt figyelni, hogy a Bankmonitor szerint, hogy egy személy csak egy Otthon Start hitelügyletben szerepelhet: ha a testvér adóstársként belép egy ügyletbe, akkor ő már külön nem veheti fel az fix, 3%-os hitelt.