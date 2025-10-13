Már testvér is lehet adóstárs az Otthon Start igénylésnél–és nem ez az egyetlen új könnyítés!

Az építkezések esetén történő előfinanszírozás, a TB-szabályokkal kapcsolatos könnyítések, és az őstermelőket, valamint az átalányadózókat érintő változtatások után most három további újításról döntöttek az Otthon Start igénylések esetében. Például testvér is lehet majd adóstárs a szülők mellett az igénylésnél!
Több mint 1200 társadalmi észrevétel érkezett az elmúlt hat-nyolc hétben az Otthon Start Programmal kapcsolatban az illetékesekhez. Ezeket feldolgozva és értékelve a kormány úgy döntött, hogy további kedvezményeket biztosít a program keretében. A cél, hogy a lehető legtöbben élhessenek az Otthon Start adta lehetőségekkel-olvasható Panyi Miklós, a Miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkárának bejegyzésében.
A bankok eddigi tapasztalatai szerint az igénylők körében a legtöbbször az okoz gondot az Otthon Start hitellel kapcsolatban, hogy nem rendelkeznek megfelelő jövedelemmel a felvenni kívánt hitelösszeghez. A maximális, 50 milliós kölcsönösszeghez (25 éves futamidő esetén) például minimum 475.000 forintos nettó fizetésre van szükség, ha valaki egyedül venné fel a hitelt. Aki nem keres ennyit, vagy már van más hitele is, annak lehetősége van bevonni egy adóstársat. Ez eddig csak valamelyik szülő vagy házastárs lehetett. Ez viszont kizárta azokat az Otthon Start Programból, akiknek túl idősek a szülei vagy élettársi kapcsolatban élnek. Nemik jelent hatalmas könnyítést az az új lehetőség, hogy már testvérek is bevonhatók lesznek adóstársként! Arra viszont nem árt figyelni, hogy a Bankmonitor szerint, hogy egy személy csak egy Otthon Start hitelügyletben szerepelhet: ha a testvér adóstársként belép egy ügyletbe, akkor ő már külön nem veheti fel az fix, 3%-os hitelt.
Az Otthon Start hitel alapesetben nem fordítható résztulajdon megvásárlására, két kivétellel: osztatlan közös tulajdonban egy önállóan forgalomképes lakás megvásárolható a kedvezményes hitelből, házaspárok esetében mindkét fél szerezhet résztulajdont egy ingatlanban. A bejelentés alapján ezek a kivételek egészülnek majd ki egy harmadik esettel. A jövőben ha testvérek közösen örököltek egy ingatlant, akkor az egyik fél kivásárolhatja a többi örököst Otthon Start hitelből is.
Alapvetően eddig sem tiltotta semmi, hogy valaki önkormányzati lakást vegyen Otthon Start hitelből, a vételár azonban sok esetben keresztbe tett ennek. Az önkormányzati lakásokat ugyanis sokszor jóval a piaci ár alatt vehetik meg a hosszú távú bérlőik, viszont a fix 3%-os kölcsön előírásai szerint olyan ingatlan nem vehető meg Otthon Startból, aminek a forgalmi értéke 20%-kal alacsonyabb az értékbecslő által megállapított értéktől. Az új könnyítés alapján viszont ez a jövőben nem jelent majd gondot: önkormányzati lakásoknál a forgalmi értéktől akár 20 százalékot meghaladó mértékben is eltérhet majd a vételár!
Amint megjelennek az erről szóló jogszabályok, ami eddig (10.13.) még nem történt meg. Ez fogja tartalmazni például, hogy az adóstárnak bevont testvérnek milyen feltételeknek kell megfelelnie, és például azt is, milyen részletszabályok vonatkoznak majd a testvérek által közösen örökölt ingatlan tulajdonrészének kivásárlására.
