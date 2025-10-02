Koncz Zsófia: Már 21 ezren igényelték a háromgyermekes anyák SZJA-mentességét!

Már 21 ezren igényelték a NAV-nál a háromgyermekes anyák szja-mentességét – írta közösségi oldalán Koncz Zsófia, aki minden érintettet arra biztat, éljen a lehetőséggel és jelezze munkáltatója felé, hogy szeretné igénybe venni az adómentességet.

Fotó: Facebook/Koncz Zsófia

A családokért felelős államtitkár közölte, a családi adócsökkentés kiszámítását kalkulátorok is segítik: elindult a csaladiadocsokkentes.hu. Az új honlapon minden fontos információ elérhető a családi adókedvezmény emeléséről és az anyák szja-mentességéről.

A weboldalon kalkulátorok is segítik a családokat a kedvezmények kiszámításában. További információkért érdemes felkeresni a NAV és a csalad.hu oldalát is.

„A kormány célja, hogy a gyermekes családok terhei csökkenjenek, és több pénz maradjon náluk. 2011 óta folyamatosan bővítjük a családi adórendszert: Európa legalacsonyabb, 15 százalékos személyijövedelemadó-kulcsa van érvényben, és családi adókedvezmény jár a gyermekek után. Idén elindítottuk Európa legnagyobb családi adócsökkentési programját. Magyarország jövője a családokban van!” – zárta bejegyzését Koncz Zsófia.

Az államtitkár korábban már elmondta, a legegyszerűbben a munkáltatón keresztül igényelhetik az szja-mentességet az édesanyák, de a NAV oldalán is kitölthetik a szükséges dokumentumot.