Deutsch Tamás: Az EP-nek haladéktalanul meg kell kezdenie az ukrajnai korrupciós ügyek kivizsgálását

Az MTI-nek adott brüsszeli nyilatkozatában Deutsch Tamás hangsúlyozta: a nyilvánosságra került esetek "világszerte nagy felháborodást kiváltó botrányok közé tartoznak", és haladéktalan uniós vizsgálatot igényelnének.

Deutsch Tamás szerint az EP-nek meg kell kezdenie az ukrajnai korrupciós ügyek kivizsgálását

Fotó: MW

Deutsch úgy fogalmazott: sokszor kerül kényelmetlen helyzetbe az ember, amikor "egészen képtelen szituációval" szembesül, de szerinte a mostani ukrajnai korrupciós ügyek ennél is messzebbre mennek. Állítása szerint kiderült, hogy "Ukrajnában a háborús maffia az Európai Uniótól kapott támogatásokat korrupciós bűncselekmények keretében szórta el". Példaként említette a sajtóban emlegetett kijevi luxusingatlant, amelyet "színarany vécécsésze ékesít", és amelyben az ukrán elnök születésnapját is ünnepelték.

Kijelentette: nem csupán az ukrán vezetés környezetéhez köthető személyek érintettek, hanem - megfogalmazása szerint - Volodimir Zelenszkij elnök közvetlen érintettsége is felmerül a súlyos korrupciós ügyben. Úgy vélte: ez azért különösen aggasztó, mert miközben "Brüsszel euró-százmilliárdokat önt Ukrajnába", az uniós pénzek felhasználásában súlyos visszaélések történhetnek.

A képviselő hangsúlyozta: az Európai Unió pénzügyi érdekeinek védelme és az európai adófizetők pénzének átlátható felhasználása miatt "magától értetődő", hogy az Európai Parlamentnek napirendre kellett volna vennie az ügyet. A Patrióták Európáért frakció ennek megfelelően javaslatot tett a jövő heti plenáris vitára, ám - Deutsch elmondása szerint - az EP "háborúpárti többsége", köztük az a Tisza pártot magában foglaló Európai Néppárt, valamint a szociáldemokrata frakció amelynek pedig a DK a tagja, "meggátolta" a kezdeményezést.

Úgy fogalmazott: az Európai Parlament épületében "mindenhol a "demokrácia működésben"szlogent olvashatjuk", de a többség mégis elutasítja, hogy a "kijevi aranybudis korrupciós ügyről" demokratikus vita folyjon. Ezzel szemben - tette hozzá - "Magyarországot támadó előterjesztés természetesen szerepel a jövő heti napirenden".

Deutsch szerint az EP döntése "megsérti a demokratikus nyilvánosság alapelvét", és nem veszi figyelembe, hogy európai adófizetők óriási összegeit érinthetik a visszaélések. Bejelentette: a Patrióták Európáért frakció jövő hétfőn napirendi módosító indítványt nyújt be, a starsbourgi plenáris ülésen és név szerinti szavazást kér. Így minden képviselőnek "egyenként kell majd vállalnia", hogy támogatja-e a vita megtartását vagy "elzárkózik a kérdés nyílt megvitatásától".