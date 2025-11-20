Belebukhat Zelenszkij a korrupciós botrányba

Egyre súlyosbodik a korrupciós botrány Ukrajnában, miközben Ursula von der Leyen még több pénzt kért a tagállamoktól Ukrajna finanszírozására. Horváth József biztonságpolitikai szakértő a témával kapcsolatban csütörtök reggel a Mokkában elmondta, hogy az ukrán korrupciós botrányban több miniszter is érintett, akik közül többeket már őrizetbe is vettek.
A biztonságpolitikai szakértő arról számolt be, hogy azt már biztosan tudni lehet, az ügyben két miniszter és egy volt miniszterelnök-helyettes is érintett, akit már őrizetbe is vettek. Azonban a szakértő szerint rajtuk kívül még sokkal többen benne lehetettek ebben az egészben. Ugyanis az Ali babaként ismert Andrij Boriszovics Jermak, aki az ukrán elnök kabinetfőnöke, legbelsőbb bizalmasa, is érintett, sőt az sem elképzelhetetlen, hogy Zelenszkij is részt vett a korrupcióban.
Az sem elképzelhetetlen, hogy erről a nyugati tanácsadók, akik évek óta ott vannak Kijevben, a kormányzat, a titkosszolgálat, és a hadsereg mellett, pontosan tudtak arról, hogy mi történik. És ez a botrány azért most robbant ki, mert most látta az idejét eljönni annak az Egyesült Államok, hogy Zelenszkij elnöknek a pozícióját meggyengítsék. Mivel ha megnézzük az orosz tárgyalásokat béke elérése érdekében, akkor úgy tűnik, hogy ütemesen haladnak előre, Zelenszkij pedig ennek a gátja. És ezzel vagy jó belátásra térítik az amerikaiak az ukrán elnököt, vagy pedig felmutatják neki a piros lapot.
- magyarázta a szakértő.
Abból is arra lehet következtetni, hogy a nyugati vezetők is tudhattak az ukrán korrupcióról, hogy Ursula von der Leyen továbbra is pénzt kér az EU tagállamaitól az ukrán háború finanszírozására.
Ilyenkor az embernek azt kellene mondani, hogy most akkor álljon meg az Unió, nézzük meg, hogy az eddig elköltött pénz, az mire ment el, majd döntsenek arról, hogy finanszírozunk-e bármit is a jövőben. Viszont úgy tűnik, hogy az Unió vezetése részéről ez föl sem merül, és erre csak egyre rosszabb válaszokat adnak az Unió vezetői azzal kapcsolatban, hogy miért nem állítják le az ukrán háborúba küldött összegek kifizetését.
- vélekedett a szakértő.
Maga Zelenszkijt mondta el azt, hogy az Egyesült Államok támogatásából a demokrata korszakban Bidenék alatt 100 milliárd dollár érkezett be Ukrajnába. Az idő alatt pedig Biden fia élte arany életet élt Ukrajnában, éppen abban az időszakban, amikor ő az egyik legnagyobb gázszolgáltató cégnek az igazgató tanácsában volt.
Én azt gondolom, hogy itt még jelentős meglepetések lesznek, mert nem csak azt kell nézni, hogy az ukrán korrupció az hogy virágzik és burjánzik, hanem ebben úgy tűnik azért nyugati számok is meglepő fordulatot hozhatnak.
- mondta Horváth József.
A magyar miniszterelnök teljesen egyértelművé tette, hogy jelen pillanatban, ahogy eddig is Magyarország nem támogatja ennek a háborúnak a folytatását, az Unió által való finanszírozását, és a béke pártján áll. Ez azt is jelenti, hogy az Unió részéről meg kellene állítani ezeknek az irgalmatlan pénzeknek Ukrajnába való küldését. Ursula von der Leyen korábban azt említette, hogy 2026-ra 65 milliárdot különítettek el az ukrán háborúra, majd két évre előre közel 130 milliárd eurót akarnak lekötni és Ukrajna finanszírozására biztosítani.
Magyar álláspont az, hogy ezt a pénzt nem lehet már ebbe a háborúba beleönteni, mert ennek már semmi értelme nincsen. Egyrészt nem tudjuk, hogy pontosan hova kerül, másrészt hogyan kerülnek ezek visszafizetésre.
- tette hozzá.
Amikor már az IMF azt mondja, hogy Ukrajna csődben van, az aggodalomra ad okot. Hogy Ukrajna vissza tudja ezeket a pénzeket fizetni, az kizárt. Ennek ellenére az Európai Unió a homokba dugja a fejét, és úgy csinál, mintha hitelként adnánk az ukránoknak ezeket a pénzeket, amit majd egyszer visszafizetnek. Ha pedig ezt a befagyasztott orosz vagyonból finanszírozzuk, akkor annak beláthatatlan következményei lesznek az európai bankrendszerre nézve.
A TASZ híradása szerint egy hét alatt 40%-ot esett Zelenszkij elnöknek a népszerűsége, ami eddig sem verte az egeket, mert az ukrán társadalom, amelyik négy év alatt belefáradt ebbe a háborúba és nagyon sok véráldozatot adott ezért a háborúért, most szembesült azzal, hogy a vezetőik valójában mit csináltak és hogy gazdagodtak közben. Ezért az ukrán korrupciós botránynak a következő napokban, hetekben még messze adó következményei lehetnek.
Nem tudom elképzelni, hogy ne bukjon bele Zelenszkij. Ez annyira súlyos ügy, hogy biztosan a következményei sem lesznek elbagatelizálva.
- vélekedett a szakértő, majd azt is elmondta, hogy a magyar álláspont konzekvens és kiszámítható.
