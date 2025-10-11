Otthon Start: Újabb kedvezmények

Új kedvezmények az Otthon start program keretében

Panyi Miklós: Több mint 1200 társadalmi észrevétel érkezett az elmúlt hat-nyolc hétben a programmal kapcsolatban.

További könnyítéseket vezet be a kormány a fix három százalékos hitelt kínáló Otthon start hitelprogram szabályaiban – mondta a Miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára pénteken Zalaegerszegen, a Megyei Jogú Városok Szövetsége ülésének szünetében tartott sajtótájékoztatón.

Panyi Miklós elmondta: több mint 1200 társadalmi észrevétel érkezett az elmúlt hat-nyolc hétben, amelyeket feldolgozva, értékelve úgy döntöttek, további kedvezményeket biztosítanak a program keretében.

Már zajlik a társadalmi észrevételezése több ilyen kedvező módosításnak.

Az államtitkár felsorolása szerint építkezések esetén például lesz lehetőség előfinanszírozásra; már elbontott vagy bontandó építményeknél is használhatják majd a háromszázalékos hitelt.

Hozzátette: a társadalombiztosítási szabályokban könnyítéseket vezetnek be a gyermekek otthongondozási díjával, illetve az ápolási díjjal kapcsolatban, és a megváltozott munkaképességűek számára is.

Szólt arról is, hogy az őstermelők, valamint az átalányadózást választó egyéni vállalkozók számára a jövőben egy sokkal jobb jövedelembeszámítási lehetőség válik elérhetővé.

Mindez sok tízezer ember számára teremt majd lehetőséget, hogy könnyebben hozzá tudjon férni a program adta lehetőségekhez

– hangoztatta.

Panyi Miklós elmondta: hamarosan törvényjavaslat kerül benyújtásra egy új jogintézmény, a társasházi építményi jog bevezetéséről, amely lehetővé teszi, hogy az új társasházi lakások akár a kivitelezés időszakában hitelezhetők legyenek. Ez nagy mértékben fel fogja gyorsítani az új fejlesztések megindítását, miközben a vevők és a bankok is erős garanciákat fognak kapni.

A legfrissebb, e heti kormánydöntések további fontos élethelyzetekre nyújtanak megoldást: a program keretében a testvérek által közösen megörökölt ingatlan résztulajdonának megvásárlására is lehetőség nyílik.

A jövőben pedig a hitel igénylésénél a szülő és a házastárs mellett a testvér is bevonható lesz adóstársként.

További fontos újítás pedig az, hogy az önkormányzati lakások megvásárlására is kiterjesztik a három százalékos fix lakáshitel lehetőségét, azzal a kedvezménnyel, hogy az önkormányzat a lakást a főszabálytól eltérően az ingatlan becsült piaci értékétől akár 20 százalékkal olcsóbban is eladhatja.