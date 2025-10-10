Orbán Viktor: A Tisza Párt tervei a '90-es évek megszorító csomagjait idézik

Orbán Viktor péntek reggel adott interjút a Kossuth-rádióban, amely során elmondta miért veszélyesek a Tisza párt tervei, amelyek a kórházak és iskolák bezárásáról szólnak.

Orbán Viktor élesen bírálta a Tisza párt terveit. Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán / MTI

Orbán Viktor: Bokros-csomag örököseiről beszélünk

A miniszterelnök kifejtette, hogy

a Tisza párt terveiben sok a hasonlóság a Bokros-csomaggal,

ugyanis az ellenzék mindig azt gondolta, hogy olyan nagy reformokra van szükség, amely során át kell alakítani a rendszert úgy, hogy kórházakat és iskolákat zárnak be.

Az átalakítás mindig azt jelenti, hogy elkezdenek bezárni iskolát, kórházi osztályt, kórházat és így tovább.

- fogalmazott Orbán Viktor, majd hozzátette, 15 éve azért küzd, hogy minden magyar család gyerekei számára elérhető legyen a jó minőségű oktatás és karnyújtásnyi távolságra legyen jó minőségű egészségügyi ellátás. Ezért pedig a kórházakat és iskolákat nem bezárni kell, hanem erősíteni. Érti ezt, főként a megyei kórházakra.

Most látom, hogy megyei kórházakat is vissza akarják metszeni, vagy be akarják zárni, mert hét nagy regionális centrumkórházról beszélnek.

- tette hozzá, majd elmondta, hogy ez egy teljesen más rendszer lenne, mint az eddigi. Emellett a centrumkórházak, csak messzire vinnék az emberektől az ellátást, ami jócskán megnehezítené a betegséggel küzdő emberek mindennapjait. Ezért ezzel szemben 18 erős megyei kórházra van szükség, amit a kormány már több mint 10 éve épít.