BékemenetUkrán aranykonvojNagy Duett 2026Háború
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
6°C Székesfehérvár

Sándor, Ede névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Orbán Viktor: ezek az átalakuló világ legnehezebb évei

PUBLIKÁLÁS: 2026. március 18. 06:08
A miniszterelnök a Bayer show vendége volt, ahol a legaktuálisabb témákat vették sorra Bayer Zsolttal.

Orbán Viktor miniszterelnök volt a Bayer show különkiadásának vendége kedden este - írja a Ripost. A kormányfő és a jobboldali véleményvezér a magyarokat érintő legaktuálisabb kérdéseket érintette az egyórásra nyúló beszélgetés alatt.

Orbán Viktor szerint a történelemkönyvek kiemelten fognak foglalkozni a mostani évekkel

Bayer Zsolt azt kérdezte  a miniszterelnöktől a műsorban, hogy miként jutottunk oda, hogy a hírekben háborúkról lehet olvasni, Ukrajnából a magyar miniszterelnököt fenyegetik, miközben a Közel-Keleten olajtankerek lángolnak. 

Bayer szerint ehhez hasonló híreket utoljára az 1910-es és 1930-as években olvastak a nagyszüleink. 

Orbán Viktor erre úgy felelt, hogy aki még részletesebben olvassa a híreket, azok még elrettentőbb híreket olvasnak. Európa egyik fejlett országában késelést követnek el, a másikban a zsinagógánál lövöldöznek,  a harmadikban a Volkswagen 50 ezer embert bocsájt el. A kormányfő szerint lehet érezni, hogy baj van, recseg-ropog a régen megszokott normális világ. 

Biztos vagyok benne, hogy a történelemkönyvekben valami olyasmi fog szerepelni a mostani időszakról, mint az átalakuló világ legkockázatosabb és legnehezebb évei.

Orbán Viktor úgy látja, hogy a liberális, globalista világ zárul most le, és a nemzetek korszaka köszönt ránk. Szerinte a világ országai keresik a helyüket az új korszakban. Az okosabb országok - mint Magyarország - ezt békés úton teszik, de vannak olyan államok is, amelyek szerencsétlen módon belesodródnak olyan konfliktusokba, amelyekhez egyébként semmi közük sincsen.  

Nekünk az a feladatunk, hogy úgy menjünk bele ebbe az új korszakba, hogy erősebbek legyünk annál, mint amilyenek a régi korszakban voltunk

- adott rövid elemzést  kormányfő.

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
