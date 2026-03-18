Orbán Viktor: ezek az átalakuló világ legnehezebb évei

Orbán Viktor miniszterelnök volt a Bayer show különkiadásának vendége kedden este - írja a Ripost. A kormányfő és a jobboldali véleményvezér a magyarokat érintő legaktuálisabb kérdéseket érintette az egyórásra nyúló beszélgetés alatt.

Orbán Viktor szerint a történelemkönyvek kiemelten fognak foglalkozni a mostani évekkel

Bayer Zsolt azt kérdezte a miniszterelnöktől a műsorban, hogy miként jutottunk oda, hogy a hírekben háborúkról lehet olvasni, Ukrajnából a magyar miniszterelnököt fenyegetik, miközben a Közel-Keleten olajtankerek lángolnak.

Bayer szerint ehhez hasonló híreket utoljára az 1910-es és 1930-as években olvastak a nagyszüleink.

Orbán Viktor erre úgy felelt, hogy aki még részletesebben olvassa a híreket, azok még elrettentőbb híreket olvasnak. Európa egyik fejlett országában késelést követnek el, a másikban a zsinagógánál lövöldöznek, a harmadikban a Volkswagen 50 ezer embert bocsájt el. A kormányfő szerint lehet érezni, hogy baj van, recseg-ropog a régen megszokott normális világ.

Biztos vagyok benne, hogy a történelemkönyvekben valami olyasmi fog szerepelni a mostani időszakról, mint az átalakuló világ legkockázatosabb és legnehezebb évei.

Orbán Viktor úgy látja, hogy a liberális, globalista világ zárul most le, és a nemzetek korszaka köszönt ránk. Szerinte a világ országai keresik a helyüket az új korszakban. Az okosabb országok - mint Magyarország - ezt békés úton teszik, de vannak olyan államok is, amelyek szerencsétlen módon belesodródnak olyan konfliktusokba, amelyekhez egyébként semmi közük sincsen.

Nekünk az a feladatunk, hogy úgy menjünk bele ebbe az új korszakba, hogy erősebbek legyünk annál, mint amilyenek a régi korszakban voltunk

- adott rövid elemzést kormányfő.

