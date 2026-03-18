Hatalmas siker Orbán Viktor országjárása, és ez még csak a kezdet

Halad tovább Orbán Viktor országjárása, a miniszterelnök szerdán Dunaújvárosba látogat, ahol 18:30-tól a Dózsa György téren áll színpadra a kormánypártok helyi politikusaival - írja a Magyar Nemzet. A kormányfő a héten több városba is ellátogat, hogy személyesen találkozzon az emberekkel. Az országjárás hétfőn Kaposváron indult, ahol óriási tömeg fogadta Orbán Viktort, majd kedden Egerbe látogatott a kormányfő, ahol szintén rengetegen voltak rá kíváncsiak. A kaposvári és az egri rendezvények sikere után várhatóan Dunaújvárosban is nagy siker lesz az országjárás.
Az országjárás első két helyszínén több fontos témát érintett Orbán Viktor a beszédeiben. A miniszterelnök a kaposvári Kossuth téren részletesen beszélt arról, hogy az elkövetkezendő időszakban milyen fejlesztések várhatók a városban, majd szót ejtett az április 12-i választás tétjéről és fontosságáról is.
A választásnak van egy olyan szereplője is, akit nem hívtak, és nem vártak rá. Ez a szereplő Ukrajna, amely követeléseket fogalmaz meg Magyarországgal szemben. Azt akarják, hogy váljunk le az olcsó olajról, adjunk pénzt nekik, engedjük be őket az unióba, és kötelezzük el magunkat mellettük. Magyarország ezekről lemondott, ebből adódik a konfliktus
– fogalmazott.
Orbán Viktor elmondta azt is, hogy csütörtökön miniszterelnöki csúcs lesz Brüsszelben, Magyarország pedig akkor tud kitartani a nyomással szemben, ha lesz nemzeti összefogás.
A terv világos. Olyan kormányt akarnak a mostani helyébe ültetni, amelyik teljesíti Brüsszel, Ukrajna követelését.
– vélekedett.
A zászló nekünk áll. Ezt a választást meg tudjuk, és ha elszántak vagyunk, meg is fogjuk nyerni
– emelte ki a kormányfő.
Kedden Egerben folytatódott Orbán Viktor országjárása, a miniszterelnök a Dobó téren találkozott a támogatóival. A kormányfő a hatalmas tömegnek elmondta, hogy szeret Egerbe jönni, ha pedig itt találkoznak, abból általában győzelem szokott kikerekedni.
Eger városa a győzelem szimbóluma, és győzni fogunk az április 12-i választáson
– húzta alá.
Ahogy Kaposváron, úgy Egerben is részletesen beszélt a miniszterelnök a háború jelentette veszélyről.
Ha nyomás van, akkor tudni kell nemet mondani. Olyan kormányt kell választani, ami már bizonyított, és tud nemet mondani
– jelentette ki a miniszterelnök. Elmondta, a történelem során számtalanszor előfordult, hogy a magyarok ki akartak maradni a háborúból, de a vezetők alkalmatlansága miatt nem sikerült nekik.
A miniszterelnök az elmúlt másfél évtized eredményeire is kitért, majd megjegyezte, hogy olyan adórendszert vezettek be, amivel a nagy nemzetközi vállalatoknak az extraprofit egy részét be kell fizetnie a magyar költségvetésbe. Mint mondta, az elmúlt 15 évben a nagy nemzetközi cégektől 15 ezermilliárd forintot vett el és adott oda a magyar családoknak, nyugdíjasoknak és dolgozóknak.
A nemzetközi nagytőke arra készül, hogy megnyerje a választást, és visszaszerezzék azt a pénzt, amit a magyar embereknek adtunk
– fogalmazott.
Mint jelezte, nem fogják engedni, hogy leválasszák Magyarországot az olcsó orosz olajról, amit a Mol hoz be, hogy helyette a Shell drága üzemanyagát kelljen választani.
Nem adjuk oda a nagy nemzeti cégeinket a nyugati cégeknek. Akkor sem, ha az egész Tisza a feje tetejére áll
– tette hozzá.
Dunaújváros után a héten még három városba látogat el a miniszterelnök az országjárása során.
