Orbán Viktor: az idő múlásával egyre többen leszünk a háborúellenesek táborában

A Facebook-oldalán jelentette be Orbán Viktor, hogy ma 19 órától exkluzív interjút ad az M1-nek a pápai audienciáról.

Exkluzív interjút adott Orbán Viktor / Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos / MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos

Exkluzív interjú a pápai audienciáról. Ma 19:00-kor az M1-en.

– írta meg a miniszterelnök, egy videó kíséretében.

Ezt mondta el az interjú során Orbán Viktor

Van a világban egy háborúellenes, rejtett kapcsolatrendszer, egy hálózat, amely egy olyan vezetőkből álló kapcsolati háló, akikről mindenki tudja, hogy a legfontosabb számukra a béke

- mondta el az interjú elején a miniszterelnök, az Origo beszámolója szerint.



Ennek a hálózatnak két sűrűsödési pontja van. Az egyik egy hatalmi, ahol a békéhez, a békéhez szükséges és a háború ellen felhasználható valóságos politikai eszközök vannak, itt most amerikai elnök áll a középpontban. A korábbi amerikai elnök nem itt állt. És van egy spirituális vagy lelki központja is ennek a hálózatnak, ahonnan újra és újra energiát, motivációt, elkötelezettséget, áldást, bátorítást kapnak a háború ellen küzdő politikusok. Ez pedig itt van a Vatikánban, magánál a Szentatyánál



– tette hozzá Orbán Viktor.





Leó pápa a harmadik munkanapján Zelenszkij elnököt hívta fel

– emlékeztetett a miniszterelnök, hozzátéve, hogy a békefolyamat spirituális központja továbbra is a Vatikán.

Bár a nyugati világban valóban kevés vezető áll a béke pártján, ez a világban nem így van

– hívta fel a figyelmet Orbán Viktor.

A Glóbuszon a teljes emberiség körét figyelembe véve az elsöprő többség a béke oldalán van. Az arabok mind, a távol-keletiek Kínával az élen szintén, az indiaiak szintén. Tehát az a nyugati ember érzékcsalódása, hogy azt hiszi, hogy aki rajta kívül van, az nem fontos, vagy nem játszik jelentős szerepet. Ez a volt ilyen időszak, de ennek vége van

– szögezte le a kormányfő.

Amikor a nyugati világról beszélünk, ott is azt kell látni, hogy annak az erősebbik fele, az Egyesült Államok a béke oldalán van

– jegyezte meg Orbán Viktor.

És itt Közép-Európában most jönnek vissza a békepárti és háborúellenes csehek. Szlovákiában háborúellenes kormány van, Magyarországon háborúellenes kormány van. Úgy látom, hogy Lengyelországban is fordul a szél, idő kell még, hogy tisztábban lássunk. És azt hiszem, hogy ahogy a gazdasági bajok nőnek Nyugat-Európában, egyre több ország ismeri be, hogy egész egyszerűen nincs pénzünk ahhoz, hogy ezt a háborút mi finanszírozzuk. Tehát arra számítok, hogy az idő múlásával szinte napról napra egyre többen leszünk a háborúellenesek táborában

– tette hozzá.