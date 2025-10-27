BékemenetHázasság első látásraSztárban Sztár All StarsMegasztár
Kiderült, miről beszélgetett Orbán Viktor és XIV. Leó pápa

XIV. Leó pápa
A Szentszék közleménye szerint a szívélyes légkörben zajlottak a megbeszélések.
XIV. Leó pápa hétfőn fogadta Orbán Viktor miniszterelnököt, aki ezt követően Pietro Parolin bíborossal, a római Szentszék Államtitkárával, valamint Paul Richard Gallagher érsekkel, a Vatikán államokkal és nemzetközi szervezetekkel fenntartott kapcsolatokért felelős államtitkárával is találkozott.

A Vatikáni Média felvételén XIV. Leó pápa (j) magánaudiencián fogadja Orbán Viktor miniszterelnököt (k) a Vatikánban 2025. október 27-én. Balról Lévai Anikó, a miniszterelnök felesége Fotó: Mario Tomassetti

A Szentszék közleménye szerint a szívélyes légkörben folytatott megbeszélések során a felek hangsúlyozták a kétoldalú kapcsolatok szilárdságát, és a katolikus egyháznak a magyar közösség társadalmi fejlődésének és jólétének előmozdítása iránti elkötelezettségét; különös tekintettel a család szerepére, a fiatalok oktatására és jövőjére, illetve a legkiszolgáltatottabb keresztény közösségek védelmének fontosságára.

A találkozón ezen kívül bőséges teret kaptak az aktuális nemzetközi kérdések is, különös figyelmet fordítva az ukrajnai háborúra és a közel-keleti helyzetre 

- tették hozzá.

 

