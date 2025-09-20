Digitális Polgári Körök: óriási show-t csapott a hazai konzervatív jobboldal

Orbán Viktor is beszédet mondott a Digitális Polgári Körök (DPK) első országos találkozóján a Papp László Sportarénában. Mint ismert, a DPK-kat a miniszterelnök tusványosi bejelentése nyomán hozták létre azzal a céllal, hogy online közösséget teremtsenek a magyar kultúra, nyelv és identitás védelmére. A kezdeményezéshez már több mint 70 ezren csatlakoztak, köztük közéleti személyiségek, művészek, sportolók és tudósok is.

Telt ház, vagyis tízezernél is több ember hallgatta élőben Orbán Viktor beszédét. A Digitális Polgári Körök első találkozóján hemzsegtek a híres művészek, zenészek, színészek és sportolók

Orbán Viktor: mérhetetlen tettvágy és ambíció van bennünk

A miniszterelnök beszédében azt hangsúlyozta, hogy el kell utasítani azt az utat, amit Brüsszel ajánl nekünk, ha arra lépünk, a magyarok pénze Ukrajnába kerül, mert Brüsszel háborúban áll. Ez rosszabb, mint a tíz csapás.

"Magyarországon nincs háború és nem is lesz, itt nincsenek migránsok és nem is lesznek, Ukrajna sem lesz az EU tagja"

– jelentette ki a miniszterelnök. A kormányfő közölte, hogy mérhetetlen tettvágy és ambíció van bennük. Kiemelte:

Európa legvonzóbb otthonteremtési programját,

valamint legnagyobb adócsökkentési programját indították el.

Asztalon van a következő tíz év országépítési terve,

mindeközben megvédik a határokat is.

Büszkén álltak ki a sztárok a digitális polgári körök találkozón

Az est házigazdája Szabó Zsófi és Rákay Phillip voltak, aki alig győzték megszólítani mindazokat a hírességeket, akik elmentek az eseményre. A rendezvény folyamán fellépett a balesetéből felépülő Demjén Ferenc, Oláh Gergő, Pataky Attila és Szarka Tamás is.

A zenészeken kívül megtisztelte jelenlétével az eseményt - a teljesség igénye nélkül - Schmitt Pál, Kudlik Júlia, Kucsera Gábor, Harsányi Levente, Marsi Anikó, Rubint Réka és Kulcsár Edina is.

Szívszorító üzenetet küldött Gianni

Az olasz származású étteremtulajdonos és édesapa nem kertelt: őszintén beszélt arról, hogyan látja hazáját, Olaszországot, és miért érzi jobbnak Magyarországon a mindennapokat.

Ez az Olaszország, amit elhagytam, megváltozott. Nekik kellett megváltozni, mert körülötte a világ változott, elkezdtek ők is megijedni. Egy ilyen parkot Olaszországban találni, mint ami mögöttünk van, lehetetlen. Őszinte vagyok, kicsit fáj a szívem, nem tudnám elképzelni, hogy a gyerekeimet elengedném a feleségemmel játszani egy olasz parkba

– mondta csalódottan Gianni. Az olasz származású édesapa szavai sokakat megérintettek, hiszen benne van minden szülő aggodalma: vajon biztonságban van-e a gyerekünk? És ha nem, miért kell attól félnünk, hogy kint játszik a parkban? Az ismert vendéglátós szerint a félelem nem megoldás, sokkal inkább az, hogy nyíltan beszéljünk róla, ami bánt minket.