Digitális Polgári Körök: óriási show-t csapott a hazai konzervatív jobboldal

Orbán Viktor is beszédet mondott a Digitális Polgári Körök (DPK) első országos találkozóján a Papp László Sportarénában. Mint ismert, a DPK-kat a miniszterelnök tusványosi bejelentése nyomán hozták létre azzal a céllal, hogy online közösséget teremtsenek a magyar kultúra, nyelv és identitás védelmére. A kezdeményezéshez már több mint 70 ezren csatlakoztak, köztük közéleti személyiségek, művészek, sportolók és tudósok is.
A miniszterelnök beszédében azt hangsúlyozta, hogy el kell utasítani azt az utat, amit Brüsszel ajánl nekünk, ha arra lépünk, a magyarok pénze Ukrajnába kerül, mert Brüsszel háborúban áll. Ez rosszabb, mint a tíz csapás.
"Magyarországon nincs háború és nem is lesz, itt nincsenek migránsok és nem is lesznek, Ukrajna sem lesz az EU tagja"
– jelentette ki a miniszterelnök. A kormányfő közölte, hogy mérhetetlen tettvágy és ambíció van bennük. Kiemelte:
Az est házigazdája Szabó Zsófi és Rákay Phillip voltak, aki alig győzték megszólítani mindazokat a hírességeket, akik elmentek az eseményre. A rendezvény folyamán fellépett a balesetéből felépülő Demjén Ferenc, Oláh Gergő, Pataky Attila és Szarka Tamás is.
A zenészeken kívül megtisztelte jelenlétével az eseményt - a teljesség igénye nélkül - Schmitt Pál, Kudlik Júlia, Kucsera Gábor, Harsányi Levente, Marsi Anikó, Rubint Réka és Kulcsár Edina is.
Az olasz származású étteremtulajdonos és édesapa nem kertelt: őszintén beszélt arról, hogyan látja hazáját, Olaszországot, és miért érzi jobbnak Magyarországon a mindennapokat.
Ez az Olaszország, amit elhagytam, megváltozott. Nekik kellett megváltozni, mert körülötte a világ változott, elkezdtek ők is megijedni. Egy ilyen parkot Olaszországban találni, mint ami mögöttünk van, lehetetlen. Őszinte vagyok, kicsit fáj a szívem, nem tudnám elképzelni, hogy a gyerekeimet elengedném a feleségemmel játszani egy olasz parkba
– mondta csalódottan Gianni. Az olasz származású édesapa szavai sokakat megérintettek, hiszen benne van minden szülő aggodalma: vajon biztonságban van-e a gyerekünk? És ha nem, miért kell attól félnünk, hogy kint játszik a parkban? Az ismert vendéglátós szerint a félelem nem megoldás, sokkal inkább az, hogy nyíltan beszéljünk róla, ami bánt minket.
- Azt gondolom, ma ki kell állni, nem félni attól, hogy istenhívő vagyok, vagy hiszek a családban, a világban. Erősítenünk kell egymást, kezdve már a családban, hogy beszéljünk. Ezért csatlakoztam, mert úgy éreztem, hogy olaszként itt Magyarországon nem akarok csöndben, a sarokban lenni, és nem elmondani, mi van Olaszországban, mi van a világban – magyarázta.
A (DPK mai nagygyűlésén Kulcsár Edina is felszólalt, hogy a család fontosságáról beszéljen. Mint mondta: "nagyon szerencsés időszakban lehetek anyuka, maximálisan érzem, amekkora segítséget kapunk. Négy gyermekem van, sok kérdést kaptam, hogy vállalhattam be, amikor háború van, mire azt feleltem: azért, mert itt biztonság van" – fogalmazott az influenszer.
