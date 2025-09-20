Digitális Polgári KörÁzsia ExpresszMegasztárOtthon Start Program
Digitális Polgári Körök: óriási show-t csapott a hazai konzervatív jobboldal

Digitális Polgári Kör
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 20. 20:05 / FRISSÍTÉS: 2025. szeptember 20. 20:30
Orbán Viktorművészshowműsorbeszéd
Ehhez hasonló showműsort még nem rendeztek Magyarországon. A digitális polgári körök találkozón hemzsegtek a vezető politikusok, a népszerű influenszerek és a legnagyobb sztárok.
WM
A szerző cikkei

Orbán Viktor is beszédet mondott a Digitális Polgári Körök (DPK) első országos találkozóján a Papp László Sportarénában. Mint ismert, a DPK-kat a miniszterelnök tusványosi bejelentése nyomán hozták létre azzal a céllal, hogy online közösséget teremtsenek a magyar kultúra, nyelv és identitás védelmére. A kezdeményezéshez már több mint 70 ezren csatlakoztak, köztük közéleti személyiségek, művészek, sportolók és tudósok is.

Lezajlott a digitális polgári körök találkozója
Telt ház, vagyis tízezernél is több ember hallgatta élőben Orbán Viktor beszédét. A Digitális Polgári Körök első találkozóján hemzsegtek a híres művészek, zenészek, színészek és sportolók

Orbán Viktor: mérhetetlen tettvágy és ambíció van bennünk

A miniszterelnök beszédében azt hangsúlyozta, hogy el kell utasítani azt az utat, amit Brüsszel ajánl nekünk, ha arra lépünk, a magyarok pénze Ukrajnába kerül, mert Brüsszel háborúban áll. Ez rosszabb, mint a tíz csapás. 

"Magyarországon nincs háború és nem is lesz, itt nincsenek migránsok és nem is lesznek, Ukrajna sem lesz az EU tagja"

– jelentette ki a miniszterelnök. A kormányfő közölte, hogy mérhetetlen tettvágy és ambíció van bennük. Kiemelte:

  • Európa legvonzóbb otthonteremtési programját, 
  • valamint legnagyobb adócsökkentési programját indították el. 
  • Asztalon van a következő tíz év országépítési terve,
  • mindeközben megvédik a határokat is.

Büszkén álltak ki a sztárok a digitális polgári körök találkozón

Az est házigazdája Szabó Zsófi és Rákay Phillip voltak, aki alig győzték megszólítani mindazokat a hírességeket, akik elmentek az eseményre. A rendezvény folyamán fellépett a balesetéből felépülő Demjén Ferenc, Oláh Gergő, Pataky Attila és Szarka Tamás is.

A zenészeken kívül megtisztelte jelenlétével az eseményt - a teljesség igénye nélkül - Schmitt Pál, Kudlik Júlia, Kucsera Gábor, Harsányi Levente, Marsi Anikó, Rubint Réka és Kulcsár Edina is.

Szívszorító üzenetet küldött Gianni

Az olasz származású étteremtulajdonos és édesapa nem kertelt: őszintén beszélt arról, hogyan látja hazáját, Olaszországot, és miért érzi jobbnak Magyarországon a mindennapokat.

Ez az Olaszország, amit elhagytam, megváltozott. Nekik kellett megváltozni, mert körülötte a világ változott, elkezdtek ők is megijedni. Egy ilyen parkot Olaszországban találni, mint ami mögöttünk van, lehetetlen. Őszinte vagyok, kicsit fáj a szívem, nem tudnám elképzelni, hogy a gyerekeimet elengedném a feleségemmel játszani egy olasz parkba

– mondta csalódottan Gianni. Az olasz származású édesapa szavai sokakat megérintettek, hiszen benne van minden szülő aggodalma: vajon biztonságban van-e a gyerekünk? És ha nem, miért kell attól félnünk, hogy kint játszik a parkban? Az ismert vendéglátós szerint a félelem nem megoldás, sokkal inkább az, hogy nyíltan beszéljünk róla, ami bánt minket.

- Azt gondolom, ma ki kell állni, nem félni attól, hogy istenhívő vagyok, vagy hiszek a családban, a világban. Erősítenünk kell egymást, kezdve már a családban, hogy beszéljünk. Ezért csatlakoztam, mert úgy éreztem, hogy olaszként itt Magyarországon nem akarok csöndben, a sarokban lenni, és nem elmondani, mi van Olaszországban, mi van a világban – magyarázta.

Kulcsár Edina: itt biztonság van

A (DPK mai nagygyűlésén Kulcsár Edina is felszólalt, hogy a család fontosságáról beszéljen. Mint mondta: "nagyon szerencsés időszakban lehetek anyuka, maximálisan érzem, amekkora segítséget kapunk. Négy gyermekem van, sok kérdést kaptam, hogy vállalhattam be, amikor háború van, mire azt feleltem: azért, mert itt biztonság van" – fogalmazott az influenszer.

Dosszié

Tovább a dossziéra

 

 

