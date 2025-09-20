Nem fogod elhinni, Kulcsár Edina hova került az éjszaka közepén!

Kulcsár Edina ismét olyat posztolt az Instagramra, amitől olvadozik a fél ország! Az egykori szépségkirálynő és jelenlegi sztáranyuka egy meghitt, mégis nagyon vicces családi pillanatot mutatott meg a követőinek. A fotón kedvese, G.w.M. látható, ahogy békésen alszik két kicsi gyermekükkel. A jelenet maga a megtestesült idill, legalábbis annak tűnik első ránézésre.

Kulcsár Edina gyermekei közül a nagyobbak külön szobában alszanak szerencsére, mert különben ennyi helye sem lenne (Fotó: Instagram)

Kulcsár Edina: Vajon hol kötnek ki éjszaka a gyerekek?

A válasz egyszerű: természetesen a szülői ágyban kötnek ki, ahol a legnagyobb biztonságban érzik magukat, és ahol a család minden tagja egy kerek egészet alkot. Edina és G.w.M. szerint ez a közelség nemcsak a gyerekeknek ad nyugalmat, hanem erősíti a családi kötelékeket is.

Csakhogy Edina nem lenne Edina, ha nem szúrná oda a maga kis humorát! A fotóhoz ezt írta:

Itt kéne nekem is aludnom egy jót! Valahol itt szoktam próbálkozni, összekuporodva. Mázli, hogy tudok ezen röhögni.

– írta a képhez, amit sok szülő azonnal át tud érezni.

Ki ne próbált volna már meg aludni egy apró sarokban, miközben a gyerekek az egész ágyat elfoglalják?

G.w.M és Kulcsár Edina kisfia egyéves lett (Fotó: Reddit/Instagram)

A boldog család

Korábban már beszámoltunk róla, hogy Kulcsár Edina és párja, G.w.M. mennyire fontosnak tartják, hogy a családjuk egységes és szeretetteljes legyen. Edinának három gyermeke van, akik közül a nagyobbak külön szobában alszanak, Amara is, míg Dion Edinával és G.w.M-mel osztozik egy szobán. Arról is beszámoltunk, hogy Edina férjével nem igazán szeretik azokat a szavakat, hogy "féltesó" vagy "mostohatesó".

Olyan hideg és csúnya megnevezések ezek. Szóval mi nem éreztetünk semmi ilyet a gyerekekkel. A testvérek azok testvérek, és kész!

– jelentette ki a sztáranyuka, hangsúlyozva, hogy náluk a szeretet és az összetartás mindenek felett áll.

Kulcsár Edina édesanyja és nagymamája is mindig segít a sok feladatban, ami a gyerekekkel kapcsolatos (Fotó: Mediaworks archív)

"A mi kis mozaikcsaládunk"

Bár a korábbi szépségkirálynő ritkán beszél férje előző kapcsolatából származó gyermekekről, korábban hangsúlyozta, mennyire szereti őket:

„Szeretem leszögezni, hogy imádom őket, másképp nyilván nem működne a mi 'kis' mozaikcsaládunk.”

Ez a kis éjszakai bepillantás is jól mutatja, hogy Edina és G.w.M. komolyan veszik a családi harmóniát. Humorral, szeretettel és türelemmel nevelik a gyerekeket, miközben mindent megtesznek azért, hogy a mozaikcsalád mindennapjai boldogok és összetartóak legyenek. Nem csupán a kihívásokat, hanem az öröm és szeretet pillanatait is megosztják, így válik a családjuk igazán szerethetővé és példamutatóvá. És úgy néz ki, hogy a korábbi találgatások a kapcsolatukkal kapcsolatban kezdenek lecsendesedni, mert tényleg látszik rajtuk, hogy nagyon szeretik egymást.