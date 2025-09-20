Nem fogod elhinni, Kulcsár Edina hova került az éjszaka közepén!

Kulcsár Edina ismét olyat posztolt az Instagramra, amitől olvadozik a fél ország! Az egykori szépségkirálynő és jelenlegi sztáranyuka egy meghitt, mégis nagyon vicces családi pillanatot mutatott meg a követőinek. A fotón kedvese, G.w.M. látható, ahogy békésen alszik két kicsi gyermekükkel. A jelenet maga a megtestesült idill, legalábbis annak tűnik első ránézésre.
A válasz egyszerű: természetesen a szülői ágyban kötnek ki, ahol a legnagyobb biztonságban érzik magukat, és ahol a család minden tagja egy kerek egészet alkot. Edina és G.w.M. szerint ez a közelség nemcsak a gyerekeknek ad nyugalmat, hanem erősíti a családi kötelékeket is.
Csakhogy Edina nem lenne Edina, ha nem szúrná oda a maga kis humorát! A fotóhoz ezt írta:
Itt kéne nekem is aludnom egy jót! Valahol itt szoktam próbálkozni, összekuporodva. Mázli, hogy tudok ezen röhögni.
– írta a képhez, amit sok szülő azonnal át tud érezni.
Ki ne próbált volna már meg aludni egy apró sarokban, miközben a gyerekek az egész ágyat elfoglalják?
Korábban már beszámoltunk róla, hogy Kulcsár Edina és párja, G.w.M. mennyire fontosnak tartják, hogy a családjuk egységes és szeretetteljes legyen. Edinának három gyermeke van, akik közül a nagyobbak külön szobában alszanak, Amara is, míg Dion Edinával és G.w.M-mel osztozik egy szobán. Arról is beszámoltunk, hogy Edina férjével nem igazán szeretik azokat a szavakat, hogy "féltesó" vagy "mostohatesó".
Olyan hideg és csúnya megnevezések ezek. Szóval mi nem éreztetünk semmi ilyet a gyerekekkel. A testvérek azok testvérek, és kész!
– jelentette ki a sztáranyuka, hangsúlyozva, hogy náluk a szeretet és az összetartás mindenek felett áll.
Bár a korábbi szépségkirálynő ritkán beszél férje előző kapcsolatából származó gyermekekről, korábban hangsúlyozta, mennyire szereti őket:
„Szeretem leszögezni, hogy imádom őket, másképp nyilván nem működne a mi 'kis' mozaikcsaládunk.”
Ez a kis éjszakai bepillantás is jól mutatja, hogy Edina és G.w.M. komolyan veszik a családi harmóniát. Humorral, szeretettel és türelemmel nevelik a gyerekeket, miközben mindent megtesznek azért, hogy a mozaikcsalád mindennapjai boldogok és összetartóak legyenek. Nem csupán a kihívásokat, hanem az öröm és szeretet pillanatait is megosztják, így válik a családjuk igazán szerethetővé és példamutatóvá. És úgy néz ki, hogy a korábbi találgatások a kapcsolatukkal kapcsolatban kezdenek lecsendesedni, mert tényleg látszik rajtuk, hogy nagyon szeretik egymást.
