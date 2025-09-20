Betegsége után a DPK színpadán tért vissza Demjén Ferenc - tombolt a közönség

Visszatért a színpadra Demjén Ferenc, a magyar könnyűzene legendája. A Papp László Sportarénában megrendezett Digitális Polgári Kör (DPK) első országos találkozóján halhattuk újra énekelni, és mondanunk sem kell, elképesztő ováció fogadta Rózsit. A 78 éves énekes augusztusban otthoni balesetet szenvedett, felsőcombtörés miatt műtétre szorult, majd a rehabilitáció után most állt élőben először újra a nagyközönség elé.

Demjén Ferenc visszatérés euforikus pillanat volt

Demjén Ferenc a DPK rendezvényén tért vissza balesete után

Az aréna már kora délután megtelt a rendezvény résztvevőivel, DPK-tagokkal, sztárokkal, közéleti szereplőkkel és rengeteg érdeklődővel. Az eseményen többek között Orbán Viktor is beszédet tart, miközben a résztvevők zenei produkciókat és szellemi kiállítótérrel kiegészített programokat is élvezhetnek. Az eddigi csúcspont viszont egyértelműen akkor érkezett el, amikor Demjén Ferenc a színpadra lépett. A közönség állva tapsolt, énekelt és integetett neki, a levegő megtelt izgalommal és tisztelettel.

Több ezer ember tapsolta meg Demjén Ferencet a DPK-találkozón - Fotó: Mediaworks

A DPK rendezvény keretében Demjén Ferenc a „Szabadság vándorai” című dalát adta elő. A közönség minden egyes hangot együtt énekelt vele, és amikor a dal első akkordjai megszólaltak, az aréna megtelt élettel és eufóriával.

Fotó: Mediaworks

Számtalan pályatársa szorított érte

A produkció után a közönség állva tapsolt, kifejezve szeretetét és tiszteletét a művész iránt. Demjén Ferenc mosolyogva köszönte meg a lelkes fogadtatást, és ígéretet tett arra, hogy pályafutását tovább folytatja, és a jövőben is örömet szerez a közönségnek.

Újra a színpadon mindenki örömére

A sérülése után egyébként a rajongók mellett számos pályatársa is üzent az elismert zenésznek, többek között Pataky Attila, Zalatnay Sarolta, Leslie Mandoki és Nagy Feró is, akik közül néhányan szintén jelen vannak DPK találkozóján. Rózsi nem fog unatkozni, hiszen a nyáron javában folytak a Hogyan tudnék élni nélküled? 2 forgatásai is, ahová a Kossuth-díjas előadót is hatalmas szeretettel várták, de sajnos a baleset ezt meghiúsította. Viszont most, hogy már hivatalosan is felépült a legenda, újra megvillanthatja páratlan tehetségét a legnagyobb örömünkre.