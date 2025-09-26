Ázsia ExpresszSztárban Sztár All StarsMegasztárOtthon Start Program
Meg sem ismerik! Kis Grófo testvére hihetetlen átalakulása sokkolta a rajongókat

PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 26. 15:00
Több mint hatvan kilótól szabadult meg Kis Grófo testvére. Gyémi nem áll meg, óriási terveket szövöget a jövőjét illetően.

Gyémi teljesen megváltozott az utóbbi években: a sport és az egészséges életmód révén új életet kezdett, amely nemcsak a külsejében, hanem a mindennapjaiban is érezhető. Az énekes energikusabb, magabiztosabb, és a rajongók is gyakran meglepődnek, amikor találkoznak vele, hiszen emlékezetükben a mostaninál több mint hatvan kilóval nehezebb Gyémi él.

Gyémi és Kis Grófó
Gyémi fogyása előtt testvérével, Kis Grófóval (Fotó: Mediaworks)

Gyémi rajongói rendszeresen ledöbbennek

„A rajongók gyakran elsétálnak mellettem, mert hirtelen nem ismernek fel, csak a hangom árul el” – mondta nevetve a Borsnak. A változás azonban számára elsősorban nem külsőség, hanem belső felismerés volt:

 Sosem lennék újra kövér, arra jöttem rá. Ha nem vagyunk egészségesek, nem tudunk tervezni sem. Mindenkinek ajánlom, hogy edzenek, fogyjanak, mert az egész életük megváltozik tőle

– fogalmazta meg Kis Grófo testvére.

gyémi
Gyémi átalakulása elképesztő (Fotó: Facebook)

Költözik a család?

Gyémi energiái a zenében is új erővel törnek felszínre: „Folyamatosan érkeznek az új dalaim, készülök egy nagy robbanással a közeljövőben, remélem sláger lesz” – árulta el. Új szerzeményeitől azt várja, hogy végleg megerősítse stabil helyét a hazai zeneiparban.

A négygyermekes családapa a magánéletben is nagy változások előtt áll: ingatlanát is eladná vagy cserélné, hogy szeretett famíliája még impozánsabb helyen élje,: „Szeretném a szolnoki ingatlanomat eladni vagy cserélni hasonló ingatlanra Pest környékére” – vallotta be. Úgy érzi, az új környezet új lendületet is adhat neki.

Szívesen lenne Sztárban Sztár zsűri

Nem zárja ki a televíziós szerepléseket sem, sőt kifejezetten lelkes egy esetleges felkérés gondolatától: 

Simán bevállalnám. Csajnak nem szívesen öltöznék be mondjuk. Egy jó kis zsűrizésben még inkább benne lennék. A beszélőkém és hogy szívjam a többiek vérét, remekül menne. Úgy teremtett a Jóisten, hogy ez megy. Örülnék egy ilyen felkérésnek

– árulta el, amikor a Sztárban Sztár All Stars lehetősége került szóba.

A nyár sem telt eseménytelenül Gyémi háza táján: „Voltunk nyaralni is, Horvátországban, Monte-Carlóban, messzire most nem mentünk, inkább a zenére és egyéb építőipari munkáinkra koncentráltam” – mesélte.

Gyémi tehát új korszakát éli: egészségesen, magabiztosan és tele tervekkel. A fogyás csak a kezdet volt, most jönnek az igazi robbanások – a színpadon és azon túl is.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
