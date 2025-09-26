Meg sem ismerik! Kis Grófo testvére hihetetlen átalakulása sokkolta a rajongókat

Gyémi teljesen megváltozott az utóbbi években: a sport és az egészséges életmód révén új életet kezdett, amely nemcsak a külsejében, hanem a mindennapjaiban is érezhető. Az énekes energikusabb, magabiztosabb, és a rajongók is gyakran meglepődnek, amikor találkoznak vele, hiszen emlékezetükben a mostaninál több mint hatvan kilóval nehezebb Gyémi él.
„A rajongók gyakran elsétálnak mellettem, mert hirtelen nem ismernek fel, csak a hangom árul el” – mondta nevetve a Borsnak. A változás azonban számára elsősorban nem külsőség, hanem belső felismerés volt:
Sosem lennék újra kövér, arra jöttem rá. Ha nem vagyunk egészségesek, nem tudunk tervezni sem. Mindenkinek ajánlom, hogy edzenek, fogyjanak, mert az egész életük megváltozik tőle
– fogalmazta meg Kis Grófo testvére.
Gyémi energiái a zenében is új erővel törnek felszínre: „Folyamatosan érkeznek az új dalaim, készülök egy nagy robbanással a közeljövőben, remélem sláger lesz” – árulta el. Új szerzeményeitől azt várja, hogy végleg megerősítse stabil helyét a hazai zeneiparban.
A négygyermekes családapa a magánéletben is nagy változások előtt áll: ingatlanát is eladná vagy cserélné, hogy szeretett famíliája még impozánsabb helyen élje,: „Szeretném a szolnoki ingatlanomat eladni vagy cserélni hasonló ingatlanra Pest környékére” – vallotta be. Úgy érzi, az új környezet új lendületet is adhat neki.
Nem zárja ki a televíziós szerepléseket sem, sőt kifejezetten lelkes egy esetleges felkérés gondolatától:
Simán bevállalnám. Csajnak nem szívesen öltöznék be mondjuk. Egy jó kis zsűrizésben még inkább benne lennék. A beszélőkém és hogy szívjam a többiek vérét, remekül menne. Úgy teremtett a Jóisten, hogy ez megy. Örülnék egy ilyen felkérésnek”
– árulta el, amikor a Sztárban Sztár All Stars lehetősége került szóba.
A nyár sem telt eseménytelenül Gyémi háza táján: „Voltunk nyaralni is, Horvátországban, Monte-Carlóban, messzire most nem mentünk, inkább a zenére és egyéb építőipari munkáinkra koncentráltam” – mesélte.
Gyémi tehát új korszakát éli: egészségesen, magabiztosan és tele tervekkel. A fogyás csak a kezdet volt, most jönnek az igazi robbanások – a színpadon és azon túl is.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.