Nem ő okozta a balesetet, mégis a mai napig hadakozik a biztosítóval a Megasztár győztese

Gudics Máté, a Megasztár 2024-es évadának győztese ki sem látszik a munkából. Fellépésekre készül, közreműködéseket és saját dalokat is tervez. Bár a tavalyi év vége nem terv szerint sikerült, szilveszter éjszaka eldöntötte: maga mögött hagyja a rosszat és idén csak a jóra és a munkára koncentrál.
„Óriási munkában vagyok, több projekt is folyamatban van. Szerdán rögzítettük a következő dalom klipjét. Nagyon izgultam, mert greenbox-szal dolgoztunk, tehát egy egyszínű fal előtt álltam, és utólag vetítik majd mögém a hátteret, amiről még nem pontosan tudom, hogy milyen is lesz végül” – nevetett az énekes a Borsnak nyilatkozva.
„Viharról szól a dal, a képi világ biztosan leköveti majd ezt a tematikát” – vélekedett Gudics Máté, aki az első saját dala, a Mellékhatás klipjében is vagány, rocker énjét mutatta meg.
„Hétvégén pedig Hooligans Aréna-koncert, ahol én is fellépek” – árulta el az énekes. A „huligánokkal” nemrég jelent meg közös daluk és nem ez az egyetlen közreműködés: Pély Barna Heti dalcsere című kezdeményezésében is részt vett. Míg Barna Gudics Máté Mellékhatás című dalából énekelt egy részt, addig a Megasztár győztese Pély Barna Keserédes című slágeréből rögtönzött.
Gudics Máté karrierje tehát szárnyal és még csak február van. Ám ahogy azt a Bors is megírta, 2025 nem éppen szerencsésen zárult. Egy szilveszteri buliba tartva, a hirtelen hóhelyzet miatt autóbalesetet szenvedett. S bár ő maga szinte sértetlenül megúszta az ütközést, szeretett autója totálkáros lett.
„A szilveszter kapcsán, ami először eszembe jut, az sajnos az, hogy balesetet szenvedtem az M0-son…” – nyilatkozta a Borsnak még január elsején.
Egy kamion becsúszott elém a külső sávból, kábé tíz méterre előttem, így esélyem sem volt megállni (…) Az ember azért ilyenkor átgondolja az életét. Tényleg ijesztő helyzet volt. Az ütközés után tartottam a mögöttünk lévő forgalomtól is, ráadásul a légzsákok kinyílásával jár egy füstös szag, én pedig hirtelen azt hittem, hogy a kocsi gyulladt ki, így nagyon gyorsan próbáltam kimenekülni az autóból
– mesélte Gudics Máté, aki végül épségben szállt ki a járműből, csakúgy, mint a kamionsofőr.
A történet itt még nem ért véget, hisz vétlen sofőrként a biztosító kártérítésében bíznak.
„Sajnos totálkáros az autó, és még mindig a biztosítóval vagyunk viszálykodásban… Nem nagyon hajlanak olyan összegre, amennyivel mi ki tudnánk egyezni… Mivel nem én voltam a baleset felelőse, reméljük, hogy lehet még javítani ezen a helyzeten” – vélekedett Gudics Máté.
„Jó lenne, ha meg tudnánk venni az új autónkat. Egyelőre kaptunk egyet kölcsön, amivel többnyire én járok, és elég sokat úton vagyok, ez a feleségemnek okoz egy kis nehézséget. Meg tudjuk oldani, de már szeretnék az ügy végére érni” – tette még hozzá az énekes.
