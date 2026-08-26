Gáspár Győző és Zsolt megszegték az édesanyjuknak tett ígéretüket – Ez vezethet a békülésükhöz?

Gáspár Győző: „Megígértük, hogy jó testvérek maradunk...”

Nos, a szeánsz sikeres volt, hiszen a kapcsolat létrejött és Kiss Kató mindjárt az első üzenettel ki is mondta, hogy az asszony lelke nyughatatlan, sőt dühös, amiért Gáspár Győző és Gáspár Zsolti megszegték a koporsója felett állva tett ígéretüket. Erről Győzike így beszélt a forgatáson: „Mi megígértük neki ott a koporsónál, hogy jó testvérek maradunk mindvégig. De ez csak estig tartott…”

Onnantól kezdve az egész elment egy cirkusszá.

„Tizenegy év telt el így…” – mondta a stúdióban Gáspár Győző, aki ekkor már nem tudta uralni a benne feltörő érzéseket és könnyezve hallgatta édesanyja túlvilági üzenetét.

Kiss Kató is meglepődött, amikor a forgatáson megjelent Gáspár Győző (Fotó: YouTube)

Kiss Kató: „Nagyon emberi és tiszta reakciókat adott...”

De vajon mit gondol Kiss Kató a váratlan találkozásról és arról, hogy a Gáspár fivérek édesanyjának lelke a mai napig nyughatatlanul bolyong az élők között? „A holt lelkek figyelemmel kísérik az itt maradt szeretteik életét. Különösen akkor, ha elrendezetlen ügyeik maradtak. Ők már mindent látnak és nincs előttük titok. Vagyis nem lehet őket becsapni sem. Tulajdonképpen ezt a jelenséget írja le tű pontosan a szólás: forog a sírjában. Nos, képletesen mondva Győző és Zsolti édesanyja tizenegy éve, a neki tett ígéret elhangzása óta forog… Ezt mondtam el Győzőnek a szeánszon, ahol váratlanul megjelent. Bevallom, meg is lepett és tartottam is tőle, hogy komolytalanná válik a dolog, de nem így lett. Nagyon emberi és tiszta reakciókat adott, amivel egyébként segítette is a kapcsolódást” – magyarázta a léleklátó, aki elárulta, a felvétel után még hosszan beszélgetett Győzikével és Hajdú Péterrel. „A felvétel után együtt is vacsoráztunk és kiderült számomra, hogy Győző mindennél jobban meg szeretné oldani a testvére és közte kialakult konfliktust. Elmondtam neki, hogy ez csak akkor lehetséges, ha mindketten legyőzik az egójukat.”

Ez pedig elengedhetetlen ahhoz, hogy az édesanyjuk lelke megnyugodjon, és akár egy új testben szülessen le közénk újra.

„Ha sikerül a testvéreknek rendezniük a vitás kérdéseiket, ők maguk is rá léphetnének a boldogsághoz vezető útra” – jelentette ki Kiss Kató.