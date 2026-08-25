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Így áll most Gudics Máté rongálási ügye: „A felháborodásom mondhatni a füstbe ment tervvel egyenlő”

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors rongálás
PUBLIKÁLÁS: 2026. augusztus 25. 20:00
Megasztársztárban sztár
A Megasztár győztese néhány napja saját oldalán akadt ki brutálisan, amikor kiderült, hogy az autójának nekimentek és szándékosan összekarcolták. Gudics Máté most a Borsnak mesélt arról, hol tart az ügy.
Balla Nikolett
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Bejelentették a Sztárban Sztár 2026-os versenyzőit, akik között a Megasztár 7. évadának győztese, Gudics Máté is szerepel, ráadásul egyik korábbi versenytársával, Tóth Abigéllal együtt, így vele is ismét össze kell csapnia. Az énekes öröme azonban nem lehet felhőtlen, ugyanis a napokban valaki csúnyán megkarcolta az autóját, ami miatt TikTok-oldalán akadt ki. Máté most lapunknak mesélt arról, hogy hol tart ez az ügy.

Gudics Máté a Megasztár győzteseként is komoly kihívásnak éli meg a műsort.
Gudics Máté nyerte meg a Megasztár 2024-es szezonját, idén a Sztárban Sztár új évadában bizonyíthat majd (Fotó: hot! magazin)

Gudics Máté megasztáros győzelme óta végre azzal foglalkozhat, amit igazán szeret, azaz a zenéléssel, most pedig egy újabb műsorban is megmutathatja a tehetségét, hiszen a Sztárban Sztár új évadában fog versenyezni, szeptember 20-tól. Ezzel kapcsolatban azt is elárulta, mennyire lesz nehéz például női hangot imitálnia.

„Nagyon örülök ennek a műsornak, és nagyon várom már ezt a megmérettetést, ami óriási szakmai kihívás számomra, de szeretném megmutatni a kedves közönségnek, hogy erre is képes vagyok. Azt egyelőre magam sem tudom, hogyan fogom megoldani, hogy például egy operaénekesnőt imitáljak az én hangommal, de egyelőre legyen ez a jövő zenéje” – vallotta be Máté őszintén.

Gudics Máté egykori versenytársával, Tóth Abigéllel is újra összecsap.
Gudics Máté Sztárban Sztár-os szereplésével azt szeretné bizonyítani, hogy sokkal több van benne, mint amit eddig megmutatott (Fotó: Gábor Zoltán)

Gudics Máté autóját csúnyán megrongálták

A Sztárban Sztár miatt érzett örömbe sajnos azonban egy kis bosszúság is vegyült, ugyanis a napokban Gudics Máté TikTok-oldalán akadt ki, amikor egy ismeretlen elkövető csúnyán megrongálta az autóját. Most beszámolt arról, hogy van-e bármilyen fejlemény az ügyben, illetve a dühös hangvételű videóra is reagált.

Őszintén szólva nagyon kiakadtam, egy kicsit túlzásba is estem a posztomban, de nincsen semmilyen foganatja sajnos. Ahol valószínűleg megtörtént az incidens, ott nem volt semmilyen kamera, így ez a felháborodásom mondhatni a füstbe ment tervvel egyenlő, de sajnos van ilyen 

– árulta el.

„Hál’ Istennek nem történt eddig velem semmi ilyesmi, ez egy egyedi eset volt, és azt gondolom, hogy ez nem nekem szólt, hanem magának a szituációnak. Legalábbis nagyon remélem” – tette még hozzá, és reméljük, hogy a továbbiakban is elkerülik a hasonló problémák, így teljes erejével a Sztárban Sztárra koncentrálhat majd.

 

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