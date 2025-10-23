Gáspár Győző igen furcsán köszöntötte fel a testvérét: „Ott tettél alám, ahol tudtál”

A hétvégén már úgy tűnt, mintha végre véget ért volna a Győzike háza miatt kialakult családi viszály, de a showman, akár csak az elefánt, nem felejt. Gáspár Zsolti 50. születésnapja kapcsán azonban ismét szóba álltak a háborúzó fivérek, bár ezt sem éppen úgy, ahogy a legtöbben gondolnák. Gáspár Győző Facebook oldalán köszöntötte fel öccsét, meglehetősen furcsa, szemrehányó stílusban. A kommentelők persze azonnal hadjáratot is indítottak a Romantic énekese ellen.

Gáspár Zsolti születésnapja alkalmából még a bátyja is üzent, bár Gáspár Győző talán jobban tette volna ha csendben marad (Fotó: Mediaworks Archívum)

Gáspár Győző és Gáspár Zsolti évekig nem állt szóba egymással, és bár az utóbbi időben a kapcsolatuk javulni látszik, hosszú még az út a békés vasárnapi ebédekig. Gáspár Bea férje ismét nem hazudtolta meg önmagát, amikor meglehetősen Győzikés stílusban üzent a jeles alkalomból.

„Kedves testvérem!

Ma lettél 50 éves – Isten éltessen sokáig, erőben, egészségben és szeretetben. Ha össze kellene foglalni ezt az 50 évet, be kell vallanom, nem mindig voltunk jó testvérek. Sajnos sokszor ott tettél, alám, ahol tudtál, és ez fájt nekem. Őszintén sajnálom, hogy ez az 50 év így telt el közöttünk” – kezdte a showman.

De bízom abban, hogy a következő évtizedek már békében, szeretetben és megértésben fognak telni. Voltak vitáink, veszekedéseink, de valahogy mindig a te oldaladra billent a mérleg. Mindezek ellenére szeretettel gondolok rád, és szívből kívánok nagyon boldog születésnapot – sok erőt, egészséget, és hogy életed virágkorát most éld meg igazán. Szeretettel: A testvér aki mindig az utolsó volt az életedben

– írta bizakodva, bár a legtöbb szavát inkább a sértettség itatja át.

Gáspár Győző Gáspár Zsoltinak tett beszólásai nem maradtak megtorlatlanul, páros lábbal szálltak bele a kommentelők (Fotó: Máté Krisztián)

Gáspár Győző testvére a népszerűbb?

Nagyon úgy tűnik, hogy a családapa maga alatt vágja a fát az ehhez hasonló üzenetekkel, ugyanis a kommentelők szinte egytől egyig a Farm VIP Zsolti gazdájának oldalára álltak.

Boldog születésnapot testvérem, te sz*rember. Szeretlek. Akár ezt is íratta volna röviden, tömören

– fogalmazta meg valaki velősen.

„Hogyan köszönts fel valakit úgy, hogy az tulajdonképpen csak rólad szól” – folytatták.

Újabb átok született: Köszöntsön föl tégedet a Győzike, more!

– viccelődött egy hozzászóló.