Drámai vallomást tett a szerelmi bánatról Ember Márk: „A szerelemnek a része az elmúlás is!”

A Hogyan tudnék élni nélküled? című sikerfilmmel és az abból kilépő Kuplung zenekar történetével egy új szívtipró trió hódította meg a hazai sztárvilágot. Ember Márk, Kirády Marcell és Marics Peti nemcsak a mozivásznon és a koncertszínpadokon váltanak ki mély érzelmeket, hanem a magánéletükkel is folyamatosan foglalkoztatják a közönséget. Noha a filmbéli karakterek a nosztalgikus slágereken keresztül a szívfájdalom legkülönbözőbb árnyalatait élik át, a fiatal művészek valós civil státusza rendkívül sokszínű. Míg a fiúk egyike már a házasság és a családalapítás nyugalmában él, addig a másik egy bimbózó zenész-színész kapcsolatot ápol, a harmadik pedig szingliként, a függetlenséget megélve koncentrál a karrierjére. Nem csoda, hogy a szerelmi bánat feldolgozásáról is egészen eltérő tapasztalatok alapján nyilatkoznak.
Ember Márk magánélete az elmúlt időszakban igazi révbe érésről tanúskodik, a színész-énekes egy korábbi szakítást követően újra egymásra talált szerelmével, Havasi Virággal, akivel meghitt esküvőn kötötték össze az életüket, és már az első gyermekük érkezését várják. Ember Márk a csalódások elkerülhetetlenségét a maga őszinte, belenyugvó módján látja:
Van egy szomorú hírem, a szerelmi bánat ellen nem lehet semmit se tenni, az van, ha jön, úgy kell felfogni, hogy a szerelemnek a része az elmúlás is
– jelentette ki. A színdarabokban és a moziban egyaránt bizonyító Kirády Marcell szintén boldog párkapcsolatban él, a tehetséges színész a Megasztárban feltűnt énekesnővel, Bánsági Petronellával alkot egy párt. A fiatalok figyelme a képernyőn keresztül terelődött egymásra, kapcsolatukat pedig a közös zenei érdeklődés is erősíti. Kirády Marcell a szívfájdalom megélésében a racionális higgadtságra helyezi a hangsúlyt: „Szerintem higgadtnak kell maradni, bármennyit is sopánkodom amiatt, ami történt, meg kell őrizni az embernek a hidegvérét és tovább kell mennie, mert ha benne ragad egy spirálban, akkor azt érzi, hogy az egész élete ezen az egy lányon múlik. Akár még egy csalódás építhet is…”
Marics Peti a csapat leginkább szem előtt lévő, független szívtiprója. A ValMar frontembere a nagy nyilvánosság előtt zajló korábbi kapcsolatai után jelenleg a szinglik táborát erősíti, és bár rendszeresek a találgatások a magánéletéről, ő tudatosan az önismeretre összpontosít. A szakítás utáni időszakot a személyes fejlődés lehetőségének tekinti:
Próbálja meg az ember értékelni a szabadságot és az egyedüllétet. Lehet azzal foglalkozni, hogy önmagunkon dolgozunk és önmagunkat ismerjük meg.
A trió meglátásai jól szemléltetik a különbséget a valóság és a mozi világa között. A filmbéli Kuplung zenekar tagjai a vásznon a puszta rock and roll életérzésbe, a száguldásba és a színpadi tombolásba fojtják a bánatukat, míg a való életben a srácok sokkal mélyebb önreflexióval kezelik a nehézségeket.
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