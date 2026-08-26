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Papírhatású kijelzővel érkezik az új Huawei MatePad Air

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PUBLIKÁLÁS: 2026. augusztus 26. 13:13 / FRISSÍTÉS: 2026. augusztus 26. 13:14
táblagép-piactablet
Egyaránt támogatja a tanulást, a munkát és a kreatív feladatokat.
Bors
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Az iskolakezdéssel sokak számára újra előtérbe kerülnek azok az eszközök, amelyek megkönnyítik a jegyzetelést, a tanulást és a mindennapi munkát. A Huawei új táblagépe, a Huawei MatePad Air a könnyű hordozhatóságot fejlett tükröződésmentes, papír hatású OLED PaperMatte kijelzővel és produktivitást támogató funkciókkal ötvözi, így a cég közleménye szerint egyaránt támogatja a tanulást, a munkát és a kreatív feladatokat.

Huawei MatePad Air, a Smart Magnetic Keyboard billentyűzettel és az M-Pencil Pro érintőceruzával - Forrás: Origo

A Huawei MatePad Air fejlesztése során a Huawei mérnökei olyan megoldást alkalmaztak, amely egyszerűbb belső kialakítást tesz lehetővé. A kijelző közvetlenül csatlakozik a készülékházhoz, így csökkenthető volt a táblagép vastagsága és tömege anélkül, hogy ez a szerkezeti stabilitás rovására ment volna. Ennek eredményeként a Huawei MatePad Air mindössze 5,3 milliméter vékony, tömege pedig 509 gramm, így könnyen hordozható a mindennapok során. A fémház különleges felületkezelése elegáns megjelenést kölcsönöz a készüléknek, amely a ráeső fény hatására finom gyöngyházfényű árnyalatokat jelenít meg. A táblagép Airy Blue, Sakura Pink és White színekben elérhető augusztus 25-től.

A Huawei MatePad Air a Huawei továbbfejlesztett PaperMatte kijelzőtechnológiáját alkalmazza. A 12 hüvelykes, 2,8K felbontású OLED PaperMatte kijelző nagy pontosságú, nanoszintű maratási eljárással készül, amely csökkenti a tükröződést és a zavaró fényvisszaverődéseket, miközben megőrzi a papírra emlékeztető írási és érintési élményt.

A kijelző akár 1200 nites csúcsfényerővel, kiemelkedő kontraszttal és akár 144 Hz-es képfrissítési frekvenciával gondoskodik az élénk színekről, a mély feketékről és a folyamatos megjelenítésről.  A kijelző szinte teljesen kitölti a készülék előlapját, a rendkívül keskeny káváknak köszönhetően pedig még magával ragadóbb vizuális élményt nyújt, legyen szó olvasásról, jegyzetelésről, videónézésről vagy rajzolásról.

Munkára és kreatív feladatokra tervezve

A tablet a Huawei M-Pencil Pro érintőceruzával és a Smart Magnetic Keyboard billentyűzettel kiegészítve közvetlen átmenetet biztosít a kézi jegyzetelés, a dokumentumszerkesztés és a digitális tartalomgyártás között. A táblagép a gyártó saját fejlesztésű szoftvereivel érkezik: a Huawei Notes a strukturált feljegyzések és a hatékony munkafolyamatok támogatásában, míg a GoPaint alkalmazás a kreatív ötletek gyors és precíz megvalósításában nyújt segítséget. A multimédiás élményt egy hat hangszóróból álló audiorendszer egészíti ki, amely négyszeres mélysugárzó-egységet alkalmaz, írja közleményében a gyártó. A Huawei saját fejlesztésű, ultravékony hangszórómodulja lehetővé teszi, hogy a készülék karcsú kialakítása mellett is gazdagabb mélyhangokat, tiszta beszédhangot és kiegyensúlyozott hangzást nyújtson filmnézéshez, zenehallgatáshoz vagy videóhívásokhoz. A Huawei MatePad Airt az Origo tesztelte, ide kattintva érhető el a cikk.

 

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