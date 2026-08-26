Négy csillagjegy új fejezetet kezd az életében szeptemberben

Egy új évszak mindig valami újnak a kezdete, egyfajta természetes újrakezdési pont: négy csillagjegyre mindez kiváltképp igaz lesz. A szeptemberi horoszkóp felfedi: a kozmikus eseményeknek hála lesznek, akiknek jelentősebben megváltozik az életük, mint másoknak. De hogy mely csillagjegyekről is van szó? Eláruljuk!

Nagy megújulást ígér a szeptemberi horoszkóp: négy csillagjegy életében új fejezet kezdődik

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Szeptemberi horoszkóp: ők számíthatnak a legnagyobb változásra

Kos csillagjegy

A Kos számára a hónap arról szól majd, mi az, amit eddigi életéből megtart, megvéd, mi az, ami mellett ki tud állni, és mit kell elengednie ahhoz, hogy új, teljesebb, sikeresebb életet kezdhessen. Szeptember elején nem szabad erőltetni a hirtelen döntéseket. Noha a harcias Mars sürget, ráadásul e jegy eleve szeret fejjel menni a falnak, most nem árt az óvatosság, és az, ha alaposan átgondol egy-egy lépést! A hónap legfontosabb időszaka a szeptember 26-ai telihold lesz a Kosban, mely rávilágít arra, mekkora a különbség a között a kép között, ami a fejében alakult ki saját magáról, és a valós körülményei között. Látva e különbséget, a Kosnak súlyos döntéseket kell meghoznia, változtatnia kell, hogy a két kép fedje egymást.

Oroszlán csillagjegy

E jegy számára a szeptember arról szól majd, hogy a nagy terveket konkrét tettek is kövessék. A retrográd Szaturnusznak köszönhetően már a hónap elején világossá válik, hogy itt az ideje mozgásba lendíteni a terveket, hogy a dédelgetett álmok megvalósulhassanak. Elvégre az Oroszlánnak megvan hozzá a tehetsége, befolyása és ereje, hogy véghez vigye, amit akar. A hó végén, szeptember 28-án a tettre kész Mars belép a jegybe, ezzel biztosítva az Oroszlánok teljes erejét, tisztánlátását és határozottságát.