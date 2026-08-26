A diafilmtől a Mona Lisáig: mi tesz egy tárgyat értékessé, és egy festményt halhatatlanná?

A Senki többet, harmadszor! 3. évadának hét új epizódja olyan tárgyak világába kalauzolja a hallgatókat, amelyekről elsőre talán nem is gondolnánk, hogy komoly gyűjtői értéket képviselhetnek. A diafilmek, képregények, Zsolnay-kerámiák, üvegtárgyak, sokszorosított grafikák különböző szempontból, de egyaránt azt mutatják meg, hogy a műtárgypiacon időről időre új gyűjtési területek kerülnek előtérbe.
A beszélgetések azt járják körül, hogyan válhat egy egykor hétköznapinak számító tárgy keresett gyűjtői darabbá, milyen szerepet játszik az érték kialakulásában a ritkaság, az állapot, a történet vagy éppen a nosztalgia, és hogyan változik az, amit a gyűjtők érdekesnek és értékesnek tartanak.
A műtárgyak értékének meghatározásához azonban nemcsak a gyűjtői szempontok, hanem a művészettörténeti háttér is fontos. Ezt a megközelítést képviseli az új Összkép podcast, amely tíz epizódban vezeti végig a hallgatókat a nyugati festészet meghatározó fordulópontjain.
Fertőszögi Péter – a BÁV ART művészeti igazgatója – Giotto, Botticelli, Bosch, Dürer és Leonardo történetén keresztül mutatja be, hogyan változott a művészet az évszázadok során, és milyen történetek, újítások és kulturális változások állnak a ma ismert művek mögött. A sorozat többek között arra is választ keres, hogyan váltak egyes alkotók és művek a művészettörténet megkerülhetetlen részeivé, és miért éppen bizonyos művek – köztük a Mona Lisa – lettek világszerte ismertek.
„A műtárgyak története mindig sokkal többről szól, mint magáról a tárgyról. Egy-egy alkotás mögött ott van egy adott kor világlátása, a készítője, a megrendelője, a gyűjtője és az a közeg is, amelyben értéket tulajdonítunk neki. Éppen ezért fontosnak tartom, hogy a művészet és a műtárgypiac ne csak azok számára legyen izgalmas, akik már jártasak ezen a területen. A podcastokkal szeretnénk közelebb hozni ezeket a történeteket azokhoz is, akik most kezdenek érdeklődni a művészet iránt, miközben a tapasztaltabb gyűjtők számára is új szempontokat kínálunk” – mondta Fertőszögi Péter.
A Senki többet, harmadszor! új epizódjai augusztus 19-től már elérhetők, az Összkép részei pedig ezt követően, kéthetente jelennek meg. A műsorok a BÁV ART YouTube- és Spotify-csatornáján, a kapcsolódó rövid videós tartalmak pedig a közösségi médiafelületeken is elérhetők lesznek.
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