„Ha itt a nyár, ugye komám...” – 5 érdekesség Balázs Péter ikonikus A nagy ho-ho-horgász című meséjéről

A legendás író, Csukás István tollából számtalan szórakoztató mesefigura toppant a képernyőre, közülük pedig az egyik leghíresebb egyértelműen A nagy ho-ho-horgász volt. A Kossuth-díjas szerző a kiváló rajzmesterrel, Sajdik Ferenccel karöltve alkotta meg a mindenre elszánt nagy horgászt és barátját, a Főkukacot, akiknek történetét Balázs Péter és Mikó István főszereplésével 1982-től kezdve sugározta a Magyar Televízió.

Balázs Péter szinkronmunkáinak egyik legkiemelkedőbb alakja A nagy ho-ho-horgász volt (Fotó: IMDb)

A sorozat két évadot élt meg, mindkét felvonás 13-13 epizódot számlált, melyeket azóta is rendszeresen lehet látni valamelyik tévécsatornán, így a ’80-as évektől kezdve több nemzedék is úgy cseperedett fel, hogy Balázs Péter feledhetetlen orgánumán szólt a fejünkben a mese főcímdala. A sorozat 82 éves korában elhunyt főszereplőjének emlékére cikkünkben összegyűjtöttünk néhány érdekességet, melyet talán még A nagy ho-ho-horgász legnagyobb rajongói sem tudtak szeretett szériájukról.

1. Legendák vendégszerepben

Noha A nagy ho-ho-horgász címének hallatán jó eséllyel egyből a szinkronszínészet koronázatlan királya, Balázs Péter vagy Mikó István neve jut eszünkbe, pedig a sorozatban számos legendás színész, köztük Sztankay István, Gruber Hugó, Bakó Márta, Gélvölgyi János és Cs. Németh Lajos is megfordult epizódszerepekben.

Balázs Péter meghalt, de felejthetetlen mesehőse, A nagy ho-ho-horgász által a szívünkben örökké élni fog (Fotó: Kisalföld)

2. Balázs Péter mesehőse játszótereken és buszmegállókban is megfordult

Hiába több mint negyven éve már, hogy a sorozat debütált, A nagy ho-ho-horgász népszerűsége azóta is töretlen. A mese még a tévéképernyőn túli világot is meghódította, hiszen rengeteg plüss, színező és mesekönyv is készült belőle, de még közterületen is bele lehet botlani a nagy ho-ho-horgászba, hiszen Józsefvárosban egy egész játszóteret dekoráltak ki a műsor szereplőivel, Gárdonyban pedig egy buszmegállóra festették fel a mesehőst a Vízipók, csodapók társaságában.

3. Főkukac a rakparton várja a kapást

A játszóterek és buszmegállók mellett egy másik, még maradandóbb formában is bele lehet botlani a népszerű meseszériába. A Főkukac ugyanis egyike azoknak a kevés kitalált figuráknak, akiket szobor formájában örökítettek meg az utókornak. A budapesti Bem rakpart 15. szám alatt látható a nagy ho-ho-horgász állandó pecapartneréről készült mű, mely az ukrán szobrászművész, Mihajlo Kodolko alkotása.