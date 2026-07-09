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Óriási volt a pánik, forró autóban rekedt egy kisbaba

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors rendőrség
PUBLIKÁLÁS: 2026. július 09. 17:00
kisbabaautó
Az anyuka nagyon megrémült. A kisbaba szerencsére nem szorult orvosi ellátásra.
Bors
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Perceken múlt a baj Szlovákiában, Holicsban, ahol egy 6 hónapos kisbaba egy felforrósodott, lezárt autóban rekedt. A rendőrséget a kétségbeesett édesanya riasztotta, miután autója váratlanul lezáródott, miközben a kulcsok és a kisfia is bent maradtak a járműben.

A kisbaba sikeresen ki lett menekítve a forró autóból
A kisbaba sikeresen ki lett menekítve a forró autóból
Fotó: Vad-Len / shutterstock

A kisbaba megmentése így zajlott

A járőrök rövid időn belül a helyszínre érkeztek. Mivel minden perc számított a nyári hőségben, betörték az egyik oldalsó ablakot, kinyitották az autót, majd kiemelték a csecsemőt. A kisfiúnak nem esett baja, orvosi ellátásra sem volt szükség - írja a Paraméter.

A rendőrség az eset kapcsán ismét felhívta a figyelmet arra, hogy a nagy melegben már egy pillanatnyi figyelmetlenség is életveszélyes helyzethez vezethet. 

 

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