Óriási volt a pánik, forró autóban rekedt egy kisbaba

Perceken múlt a baj Szlovákiában, Holicsban, ahol egy 6 hónapos kisbaba egy felforrósodott, lezárt autóban rekedt. A rendőrséget a kétségbeesett édesanya riasztotta, miután autója váratlanul lezáródott, miközben a kulcsok és a kisfia is bent maradtak a járműben.
A járőrök rövid időn belül a helyszínre érkeztek. Mivel minden perc számított a nyári hőségben, betörték az egyik oldalsó ablakot, kinyitották az autót, majd kiemelték a csecsemőt. A kisfiúnak nem esett baja, orvosi ellátásra sem volt szükség - írja a Paraméter.
A rendőrség az eset kapcsán ismét felhívta a figyelmet arra, hogy a nagy melegben már egy pillanatnyi figyelmetlenség is életveszélyes helyzethez vezethet.
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