Sváby András: „Kell hozzám empátia”

Sváby András élete az állandó pörgésről szól. Sosem tagadta, hogy a munkája élete nagy szerelme, akkor érzi jól magát, ha betemeti a munka. A neve mára brand lett, ha valamibe belefog, azt általában sikerre is viszi. Magánéletéről ritkán nyilatkozik, most azonban kivételt tett. A hot! magazin cikkében az előtte álló nyárról, feladatokról, de Sváby András feleségéről is olvashatunk.

Sváby András 58 éves elmúlt, és úgy szereti az életét, ahogy van (Fotó: hot! magazin /Aradi Nóra /ATV)

Sváby András: „Mára felépítettem a saját brandem”

Sváby András Heti Napló című műsorában a legmagasabb szinten képviseli a szakmaiságot. A telefon a munkaeszköze, ezért hosszabb időre nagyon ritkán hajlandó megválni tőle. Azt mondja, nem érezné jól magát, ha lemaradna arról, ami a világban történik. Mind fogalmaz, szerencsés ember, mert olyan dolgokkal foglalkozhat, amelyek a mai napig izgatják.

Az állandó pörgésről szól az életed. Mi visz előre, mi hajt ennyire?

Ötvennyolc éves elmúltam, és ezt egy kicsit röhögve mondom ki.

„Egyrészt nem tartom magam ennyinek, másrészt amikor az édesapámat láttam hatvanévesen, akkor azt gondoltam róla, hogy idős ember. Magamról ugyanezt nem mondanám. A mai napig izgatnak a feladatok. Nem azért csinálok ennyifélét, mert jó egyszerre ennyi mindenre figyelni, hanem azért, mert ennyi minden érdekel. A Viasatos Útközben elmesélem első két év­ada hatalmas siker volt, és a munkámat nemcsak az igazolta vissza, hogy minden szakmai díjat elvittünk, hanem leginkább az óriási nézettség. Az ATV-n kilenc éve sikerrel futó Heti Napló szintén egy állandó elfoglaltság és büszkeség.”

Ha hiszed, ha nem, időnként elképesztő igényem lenne arra, hogy olvassak vagy pihenjek egy kicsit. Mert van, hogy leülök, és csak nézek magam elé egy negyed óráig, és közben újrabootolom az agyam, hogy átálljak az egyik feladatról a másikra.

„Mindezek ellenére úgy szeretem az életem, ahogy van. Van jó néhány feladat, amit nem vállalok el, mert azok nem érdekelnek annyira. De, ha valami érdekel, az elől nincs szívem elhajolni.”

Mára brand lett a Sváby névből.

„Szerénytelenség lenne így mondani, de nyilvánvalóan egyet kell értenem ezzel. Sok évtizede vagyok a pályán, több mint harminc éve a képernyőn. Másfél generáció nőtt fel azóta, hogy elkezdődött a karrierem. Ha ennyi álszerénytelenséget most megengedsz nekem, akkor mondhatom azt, hogy mára felépítettem a saját brandem, de ezt nem nekem kell megítélnem. Volt olyan időszak, hogy egyszerre három televíziós csatornának voltam az arca. Tudatosan figyeltem arra, hogy csatorna­függet­len figurává váljak.”