Megszólalt a válásáról Malek Andrea: „Nem jó, ha engem tönkretesznek, de az se, ha én teszek tönkre mást”

Malek Andrea három gyerek édesanyja, akik közül kettő már boldog házasságban él. A színésznő ráadásul fél éve már nagymamaként éli a mindennapokat, mivel nagyobbik fiának megszületett az első gyermeke. Hosszú idő után először számolt be magánéletéről a művésznő, aki édesanyja nyomdokaiba lépett a tanítás terén. Most a Palikék Világa című podcast műsorában a válás és a nagyszülősség is szóba került.

Malek Andrea gyerekei nem viselték jól szüleik válását (Fotó: Cseh Gábor)

Malek Andrea nagyszerű kapcsolatot ápol gyermekeivel

Sokszor látogatom őket kinn Ausztriában, mivel a nagyobbik fiam ott él a családjával. Ők is szoktak hozzám jönni, ha valami nagyobb ünnep van a családban, szóval gyakran járnak vissza Magyarországra

– mesélte a Máté Péter-díjas művésznő. Az énekesnő második házasságából is született egy gyermeke, aki jelenleg 15 éves.

Nagyon tehetséges, kreatív kislány, akin látszik, hogy késői gyerek. Mindenhez ért és néha csak nézem a bizonyítványát és le vagyok döbbenve. Nagyon jól tud figyelni a másikra és ezért sok minden megmarad a fejében

– árulta el legkisebb gyermekéről a Szomszédok sorozatban is szereplő színésznő.

Malek Andrea második férjével Ausztriában élt, ahol nagyobbik gyermeke megtalálta élete párját (Fotó: Pusztai Sándor)

Malek Andrea válása után megtalálta a hitet

Az ember néha csinál olyan dolgokat, amiket nem lehet jóvá tenni. Ezt azoknak címzem, akik azt hiszik, hogy minden belefér. Mert nem fér bele minden. Az se jó, ha engem tönkretesznek, de az sem, ha én teszek tönkre másokat

– árulta el a művésznő. A háromgyermekes családanya figyelme a válás során természetesen a gyerekekre szegeződik, mivel nem lehet elmenni az őket érő hatások mellett.

A legjobb úgy csinálni az elején, hogy ne kelljen elválni. Két ember a legnagyobb jóindulattal sem tud mindent megoldani egy házasságban. Ha ott a harmadik, akit mindkettő fél elfogad, akkor felnéznek és azt mondják, hogy megpróbáljuk még egyszer

– avatta be a nézőket a bibliai tanításokba a színésznő.